{ 7 октября 2021 }

«Дюна» всосала $100 миллионов еще на пути в США и Китай

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Можно спорить о глубинных достоинствах творения Дени Вильнева и не видеть в нем фильма для вечности, но денежки «Дюна» собирает не просто исправно, а с солидным превышением ожиданий.

Зритель успел наскучать по фильмам категории «Аватара» или «Финала Мстителей», поэтому на высокобюджетную адаптацию культовой научно-фантастической серии буквально реками течет в кинотеатры. Только в России фильм собрал уже миллиард рублей, мировые сборы пробили потолок в 100 миллионов долларов, а ведь премьеры в США и Китае еще даже не состоялось.

Картина именно под кинотеатры, огрехи могут огорчить знатоков и «дюноманов», но отзывы обычно очень положительные, поэтому и «откат второй недели» вполне небольшой. О полном успехе трубить рано — специфический американский и китайский зритель может серьезно сбить победоносный курс проката. Однако верится в это с трудом: если «Дюна» и могла смутить, так это в первую очередь, наверное, именно вдумчивого европейского и русского зрителя, а для успеха в Америке у фильма уж точно есть всё необходимое, кроме разве что чуточку странной схемы проката. Но ведь и она при определенных условиях может сыграть даже в плюс, когда разогретый шумихой американец начнет штурмовать кинотеатр. Пока все идет именно по этому сценарию.

НЕВМИНКУЛЬТ


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