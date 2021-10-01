{ 1 октября 2021 }

За киносхватку сильных женщин заплатят продюсеры

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Занимательная история: фильм почти повторил судьбу темы, в нем же поднятой. Картина «Нефутбол», явившая зрителю упрямую заводскую футболистку Любу «Троксевазин» Аксенову, все свое экранное время посвятила изображению задворок, на которых находятся сильные современные дамы. Мол, и футбол ваш женский не футбол, и играть приходится почти в сумерках тусклого стадиончика, но упорство и труд «перетрут» с кризис-менеджером завода и добьются права радовать дюжину зрителей своей игрой и дальше, за счет завода, разумеется.

И вот сам этот фильм оказался такой же командой в мире кино: брошенный в один прокатный цикл с «Черной вдовой», вытесненный во вторичные кинозалы, он привлек немногим больше зрителей, чем команда Любы Аксеновой и собрал всего 12 миллионов при бюджете в 93, побив немало рекордов прокатного кинофиаско. Сильные женщины от «Марвел» победили сильных женщин от Максима Свешникова, игравшего, такое ощущение, немного на чужом поле (ведь за богатырскую мультиэпопею мы ему на века благодарны и челом, так сказать, бьем). Подобное уже было с фильмом-катастрофой «Взломать блогеров», и хочется пожелать Максиму писать и снимать то, что вызывает у него искренний душевный отклик, а не меркантильный.

Правда, пока у создателей «Нефутбола» другие проблемы, и троксевазином тут не отделаться. «Фонд кино» — не таганрогский завод, спонсировать никому не нужное действо не пожелал, а потому потребовал у горе-футболисток вернуть 22 миллиона рублей из 60-ти, выделенных на картину. Можно и пожалеть промахнувшихся киноделов, но, если честно, бюджетных миллионов, спущенных на потакание убогой повестке, жалко куда больше.

НЕВМИНКУЛЬТ


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