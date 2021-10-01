Корабль назвали «Егор Летов»

В Сети активно обсуждают сухогруз под либерийским флагом, ранее в очень узких кругах известный под названием NS ENERGY. Как собственно NS ENERGY судно никому интересно не было, но после августовского переименования в… «Егор Летов» — стало бросаться некоторым россиянам в глаза.

Причины ребрендинга пока неизвестны. Как все прекрасно понимают, либерийский флаг и близко не означает реальную африканскую принадлежность, так что владельцем (по документам, это «ВТБ Лизинг»), скорее всего, является:

1. Давний поклонник «Гражданской обороны», нашедший способ выразить свои чувства.

2. Серьезный адепт Фэн-шуй, которому очень хочется, чтобы в его грузоперевозках все всегда шло по плану.

Выбор в любом случае разумный. Если и был в нашей музыке лидер, который никогда бы не подал в суд за использование его имени, желая отсудить денег или внимания, так это в первую очередь Летов. Именем певца, кстати, в теории, мог называться аэропорт Омска, но там Летов не попал в короткий лист, хотя идея едва не стала вирусной, и на дороге даже появлялись указатели «до Аэропорта имени Летова — 1500м».

Как стало известно позже, «Летову» не одиноко на морских просторах — второе судно той же компании носит имя «Виктор Цой», косвенно подтверждая нашу первую версию. Еще бы корабельные гудки заменить семплами песен — вообще б красота.