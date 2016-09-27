«Несколько женщин»: Красота глубинки

Келли Райнхардт уже давно зарекомендовала себя самобытным, незаурядном автором американского независимого кино, чьё имя часто звучит не только на фестивале «Санденс», но и на других киносмотрах, от Лондона до Венеции. «Несколько женщин» можно смело назвать альманахом, в котором истории четырёх женщин переплетаются в различных пропорциях на территории современной Монтаны. Но если обычно альманахам свойственна разбивка на обусловленные сектора-отрывки фильма, или если просто – на новеллы, то у Райнхардт получилось неописуемо цельное, стилистически безупречное кино о быте глубинки.

В размеренном темпе, чередуя сюжетные сцены холодными и выразительными пейзажами американского севера, нам представляют четыре портрета сильных и, не побоюсь этого слова, мужественных женщин. Адвокат Лора Уэллс (Лора Дёрн) пытается справиться со своим потерявшим надежду и постепенно теряющим рассудок клиентом, который получил травму на производстве, но дал слабину и взял первую же предложенную компанией сумму, что автоматически лишило всякой правовой поддержки пострадавшего в суде.

Джина Льюис (Мишель Уильямс) – образец современной сильной женщины. Она работает не покладая рук, чтобы её семья из тюфяка-мужа и пофигистки-дочери была счастлива. Как результат постоянной эмоциональной нагрузки, она бегает. Но бегает даже не для того, чтобы поддерживать себя в форме, а уединиться где-нибудь в глубине леса да закурить одну проклятую сигаретку. Она очень хочет приобрести земельный участок с огромным историческим камнем, которым владеет хрупкий старичок на окраине, но и здесь помощи ждать не от кого – муж во время разговора об участке с владельцем зачем-то вставляет «если не хотите продавать, то всё нормально», зная, насколько важна эта земля для Джины.

Третья наполовину новелла, наполовину полноценное продолжение общей истории включает в себя сразу двух героинь. Джейми (Лили Гладстоун) – девушка с индейскими корнями, живущая и смотрящая за животными на ферме. Кроме лошадей, коз и одного умилительного вельш-корги у неё друзей нет. Отправившись вечером в город, она замечает, как небольшая группа людей куда-то заходит, и решает последовать за ними. Это оказывается вечерний класс права, ведёт который неквалифицированный в этой области преподаватель Бет Трэвис (Кристен Стюарт). Девушки знакомятся, неловко общаются в придорожном ресторане, размеренно беседуя о бытовых проблемах.

Бытовой реализм имеет центробежную силу в этом фильме. Будь то обычная семейная ссора, изматывающая поездка на работу, поход за продуктами или кормёжка скота на ферме, всё у Райнхардт имеет свою красоту и интересную сторону, по стилю близко к другому мастеру независимого кино и мамблкора в частности, но всё же «Несколько женщин» немного не Ноа Баумбак. У Келли главные героини, а так же источник постоянного творческого вдохновения – привлекательные девушки независимого нрава. Одна в захваченное здание зайдёт, другая дом на камне построит, третья на коне подхватит четвертую на скаку. Характеры персонажей безупречно прописаны, не потому что они выделяются какими-то специфичными свойствами или привычками, а потому что в них читаются уже знакомые нам типажи людей. Это же обычные люди обычного небольшого городишка. Большинству зрителей не нужно пытаться поставить себя на их место, поскольку в героинях на экране запросто можно разглядеть ваших соседей, знакомых, да что там, даже самих себя.

Прелесть фильма в его исполнении. Это кино очень тихое, размеренное, неторопливое. Оно увлекает не сразу, а шаг за шагом. Наблюдая за героинями, их поступками, жизненными дилеммами, за тем, как порой их истории пересекаются между собой, понимаешь, что то терпение, которое испытывает фильм в начале, постепенно приносит свои плоды. Молчаливые планы, недосказанность в глазах героинь, неспешное повествование – часть одного магического покрывала, которым окутывает зрителя Райнхардт. И пусть в этом фильме самым забавным моментом является бегающий за снегоходом корги, фильм не лишён добросердечия, теплоты и даже ощущения уюта. Эмоциональным же апогеем в каждой истории становятся взгляды двух людей, у одного из которых всегда читается вина, а у другого печаль.

Келли Райнхардт сняла маленький, тихий фильм, который по праву можно назвать образцом независимого американского кино. Картина — это минималистический портрет маленького города с его среднестатистическими обывателями, наполненный погружающими в атмосферу операторскими планами, сильными и независимыми женщинами, а также поэзией бытового реализма. Безупречно снято и чутко сыграно замечательным квартетом актрис различной величины.