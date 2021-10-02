Как слепой помог глухим

Марк Тишман написал новую песню «Дэнс, дэнс, дэнс». По словам певца, эту композицию он создал под влиянием одноименной книги Харуки Мураками, цитировать строки которой его побудила история, произошедшая минувшим летом. Тогда музыкант серьезно пострадал на съемках передачи «Большие [Читать...]

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь с царицею; у них был сын Иванцаревич, а смотреть-глядеть за царевичем приставлен был Катома-дядька, дубовая шапка. Царь с царицею достигли древних лет, заболели и не чают уж выздороветь; призывают Ивана-царевича [Читать...]

— Владимир Николаевич, правду ли говорят, что вы впервые приехали в Сочи легально – под своей фамилией? — Да нет, вообще-то я бывал здесь много раз. Правда, действительно, однажды мне пришлось воспользоваться фамилией моего друга – писателя и [Читать...]