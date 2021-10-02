Жизнь легенды музыкального мира Рэя Чарльза была тернистой с самого детства. Отец покинул семью сразу после рождения Рэя, в 5 лет на его глазах брат утонул в корыте для стирки, в 7 он лишился зрения из-за неизлечимой глаукомы, а в 15 потерял и мать. Будучи человеком добрым и жизнь повидавшим, в 87-м году он решает помочь другим. Рэй открывает фонд помощи глухим и создаёт клинику для лечения людей с нарушением слуха. Почему слепой певец решает помочь слабослышащим? Как говорит сам Чарльз, именно музыка помогла ему пережить все трагические события; ведь он смог выжить без зрения, но ни за что бы не выжил без слуха.
{ 2 октября 2021 }
Как слепой помог глухим
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