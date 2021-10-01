Несостоявшийся футболист

В теории сын известного певца Хулио Иглесиаса должен был с рождения иметь в качестве соски золотую ложку и сразу бронь на место в мире шоубиза. На практике все было иначе. Родителей Энрике заменила няня, сказками на ночь были [Читать...]

Это очень печальная история, но я ее все-таки расскажу. Через некоторое время после феноменального успеха грампластинки «Переступи порог» в группе «Черный кофе» произошел раскол. В 1990 году из коллектива ушел второй после Дмитрия Варшавского человек – басист, бэк-вокалист [Читать...]

На днях прошли съемки клипа на страстную дуэтную композицию певицы Туаны и Хулио Иглесиаса-младшего «One more». Идея сделать совместную композицию пришла в начале 2008 года в Майами, где исполнительница записывала свой сольный альбом «Четвертое измерение». – Познакомились мы [Читать...]

Билеты на несостоявшийся этим летом в Анапе концерт американской группы Bloodhound Gang будут действительны на фестивале «Казачья станица Москва», который пройдет в Измайловском парке 21-22 сентября 2013 г. — Мы с организаторами договорились, что на этот фестиваль будут [Читать...]

Испанский певец Хулио Иглесиас стал дедом – его дочь Чабели родила мальчика Алехандро. Это радостное событие произошло в Майами (США) в Jackson Memorial Hospital 14 января. – Все прошло прекрасно, – сказал представитель эстрадного исполнителя. Он также сообщил, [Читать...]