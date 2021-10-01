{ 1 октября 2021 }

Несостоявшийся футболист

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  [Спорт]  

У известного певца Хулио Иглесиаса хорошие отношения с музыкой сложились не сразу. Ещё в колледже он пел в известном хоре Ave Maria, но после первого выступления падре порекомендовал ему музыкой никогда не заниматься. Хулио не отчаялся и подался в футбол, причем очень удачно. Уже в 16 он числился в академии «Реал» и подавал большие надежды, но судьба сыграла с ним злую шутку — в 19 Иглесиас попал в автокатастрофу и остался парализованным на два года. Травмы ног не оставили никаких шансов для возвращения в футбол, зато здоровые руки давали возможность начать осваивать гитару… Ну а во что это вылилось мы с вами уже знаем.

Шум Гамм


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