{ 1 октября 2021 }

Немецкий каннибал

Рубрики: [Telegram]  

Слышали хит Rammstein — Mein Teil? Милая песенка-номинант Грэмми 2006 года, которая рассказывает о каннибализме, — на самом деле не является выдумкой!

Тилль Линдеманн написал ее, вдохновившись реальной историей Армина Майвеса. В 2001 году этот мужик разместил в сети объявление о том, что ищет молодого парня 18-30 лет, который даст согласие быть убитым и съеденным. На объявление откликнулся немец Бернд Юрген Брандес и совсем скоро трапеза состоялась. Каннибала в итоге посадили в тюрьму, а историю пирушки вместе с цитатами Майвеса осветили в сингле Mein Teil.

Шум Гамм


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