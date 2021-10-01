{ 1 октября 2021 }

Роды альбома

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Написать классный альбом сложно, а вот офигенно презентовать его — ещё сложнее. Однако Lil Nas X с этой задачей справился прекрасно. Долгие месяцы он подогревал аудиторию отрывками из треков, провокационными видео и фото — да он даже сделал «беременный» фотосет в честь альбома! А 17 сентября рэпер выложил в Инстаграм ролики со «схватками» и «родами», ознаменуя рождение малыша «Montero». Креативный и яркий релиз альбома не остался незамеченным в музыкальных кругах. Под инста-постом Lil Nas X подписались MTV, со словами “я — гордый дядя”, Элтон Джон выставил на своей странице поздравление с рождением от «крестного отца» и даже Lizzo высказалась в твиттере: “Никогда не слушала этого парня, но его альбом заставил меня к**чить”.

Кажется, войнушка между альбомами Канье и Дрейка потеряет зрителей. Потому что в этом городе теперь новый шериф!

Шум Гамм


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