Возрождение Бетховена

Ливанский музыкант Маан Хамаде сыграл на пианино в аэропорту Праги импровизации из сочинения Бетховена «К Элизе», а также хита Селин Дион «My Heart Will Go On». Запись этого неожиданного «перформанса» собрала более 7 млн просмотров на YouTube за [Читать...]

Выступление симфонического оркестра Люцернского фестиваля состоится в Концертном зале имени П.И. Чайковского 19 сентября 2012 года. Симфонический оркестр Люцернского фестиваля приедет в Россию впервые. Музыканты исполнят Концерт №17 Вольфганга Амадея Моцарта для фортепиано с оркестром и Симфонию №9 [Читать...]

В Архиве внешней политики Российской империи (Москва) среди других бумаг хранится письмо Людвига ван Бетховена императору Александру I с просьбой приобрести у него партитуру (рукопись) “Торжественной мессы”, законченной композитором к началу 1823 года. Несмотря на то, что об [Читать...]

Группа “Несчастный случай” завершила запись композиции “Марьина роща” к телесериалу Валерия Комиссарова с одноименным названием. Показ сериала начнется с 1 июля на РТР. Слова к песне написаны солистом “Несчастного случая” Алексеем Кортневым, музыка – клавишником группы Сергеем Чекрыжовым. [Читать...]

Главное событие года в Гатчине – грандиозный гала-концерт “Ночь музыки” во второй раз пройдет в Гатчинском дворцовом парке в ночь с 9 на 10 июля. На этот раз ночной марафон оркестров будет посвящен 120-летию со дня рождения крупнейшего [Читать...]