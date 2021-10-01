{ 1 октября 2021 }

Возрождение Бетховена

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Программист и исследователь Флориан Коломбо долгие годы создавал проект BeethovANN 10.1, целью которого было ни много ни мало — дописать 10ю симфонию Бетховена. С помощью специальной нейросети Флориан обучал свое детище «чувствовать» музыку великого композитора и понимать структуру ее написания. Таким образом, изучив все заметки и наброски Людвига, программа закончила 10ю симфонию, дирижёр Гийом Берни гармонично ее доработал, а пару дней назад оркестр Nexus впервые исполнил ее на концерте в Швейцарии. Мировая премьера планируется на 9 октября и состоится в Telekom Forum в Бонне.

Шум Гамм


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