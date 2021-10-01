{ 1 октября 2021 }

Возвращение легенды

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

На днях брат Майкла Джексона Тито рассказал, что их семья планирует «оживить» певца, выпустив песню, с его участием. Джексоны хотят записать трек и включить в него части песен, которые Майкл написал ещё при жизни, но никогда не показывал миру. Пока что дата премьеры неизвестна, но по словам брата вся семья музыканта вдохновлена этой идеей: «Было бы так приятно снова услышать голос Майкла. Не знаем пока, что в итоге получится, но готовы пробовать разные варианты и будем надеяться на хороший исход».

Шум Гамм


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