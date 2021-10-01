Возвращение легенды

На днях брат Майкла Джексона Тито рассказал, что их семья планирует «оживить» певца, выпустив песню, с его участием. Джексоны хотят записать трек и включить в него части песен, которые Майкл написал ещё при жизни, но никогда не показывал миру. Пока что дата премьеры неизвестна, но по словам брата вся семья музыканта вдохновлена этой идеей: «Было бы так приятно снова услышать голос Майкла. Не знаем пока, что в итоге получится, но готовы пробовать разные варианты и будем надеяться на хороший исход».