Какими все были когда-то…

Только «Мир юрского периода» сняли, и не один, как выяснилось, что динозавры были родственниками птиц в куда большей мере, чем крокодилов или ящериц. Так что и с теплокровностью у них было всё неплохо, и перьев было более, чем достаточно, а скорее всего и пуха, и шустрые они были, и ловкие, и цветастые, и хвостами виляли только так… Как себе представишь тиранозавра, похожего на огромного страуса, так взглянуть на его оперение любопытно! Мушкетёры бы с такими султанами на шляпах ходили, если б это зверьё до нашей эпохи дожило… Впрочем, тогда бы, скорее всего, не было никаких мушкетёров. Да и людей, как таковых. Схарчили бы наш вид на ранних стадиях развития хищные динозавры — в перьях они были или нет. Достаточно посмотреть на то, какими хищниками фороракосы были…

Людям вообще сильно повезло, что гигантские птицы, современниками которых им довелось быть, неважно, моа это были с Новой Зеландии или эпиорнисы с Мадагаскара, не ИХ рассматривали, как добычу, а для НИХ стали добычей. Птичка, двух с половиной — трёх метров высотой, чудо как хороша, если она травоядная. Диета из зелени, буковых орешков и фруктов превращает её в потенциальный бифштекс для маори или мальгаша, а не их в ходячий тартар, который надо только догнать и прибить, что много у кого из хищников в этом мире отлично получалось и до сих пор получается. Те же волки, медведи, крупные кошачьи или крокодилы — нильский, гребнистый, болотный, а то и кайманы с аллигаторами, вряд ли откажутся перекусить неосторожным человеком, особенно безоружным.

Да что, динозавры! Какие фильмы про первобытных людей кинематографисты когда-то снимали! Один «Миллион лет до нашей эры чего стоил»! Все герои белые, только одни блондины, другие брюнеты. Девушки такие ухоженные, как будто человечество сначала макияж освоило и научилось бикини из шкур шить, а уже потом другими делами занялось. И, главное, ещё недавно всё с ним было понятно. Какие-нибудь питекантропы перешли в неандертальцев, те в кроманьонцы, ну и так далее. А ведь чёрта с два! Оказывается, было несколько видов людей и они запросто и не без удовольствия между собой скрещивались. Отчего гены нам достались ото всех них, причём в разном соотношении. Те же денисовцы, про которых несколько лет назад вообще никто ничего не знал, хоббиты с острова Флорес, неандертальцы, кроманьонцы…

А ведь были и другие, пока нам неизвестные! Да и те, про которых что-то известно, мало напоминали свои ранние реконструкции. Кроманьонцы, к примеру, были людьми с тёмной кожей, хотя некоторые — со светлыми глазами и волосами. Так что предками всех нынешних расистов явно были люди африканского типа: негры или дравиды. Но некоторые из них были рыжие и голубоглазые, как те же меланезийцы. Хотя вообще-то светлая кожа и волосы — это неандертальское наследие. Тролли были троллями, мышцастые, с широченной грудью и здоровенными носами, но при этом ходившие в боевой раскраске, с перьями в волосах и ожерельями из орлиных когтей… Не неандертальцы, а какие-то индейцы из лесов и прерий. Валуев или Карелин, одетый, как Гойко Митич в роли Чингачгука…

Как выглядели уже упоминавшиеся денисовцы, мы толком пока не знаем, но что их гены найдены у жителей Тибета, папуасов и негритосов на Филиппинах, в курсе. Австралийских аборигенов бы ещё на это дело проверить… И ведь совершенно точно знаем, что и с людьми современного типа, и с неандертальцами они смешивались. Точно так же, как наши предки запросто скрещивались с неандертальцами. И это только начало. Что нам ещё современная наука о прошлом расскажет? Жалко, что на Западе изучение человеческих рас и их происхождения искоренено в рамках политкорректности, а у нас на музей деньги получить у начальства не слишком реально. Одни соборы строим. Ну — такая эпоха настала. Наука не в чести, хотя может то, что ещё вчера сочли бы за фантастику. Время безвременья…