Как просто сделать некоторых людей счастливыми! Вот, к примеру, демиург нашей современности, Анатолий Борисович Чубайс, оказывается, давно мечтал о том, чтобы в России развивалась приливная энергетика, ветроэнергетика и всякая такая, модная на нынешнем Западе, хрень. Ну, мечта такая у человека была. Любил, наверное, наш герой, сидеть на бреге морском, мечтая о ветряных мельницах. Так и провёл годы и годы жизни, то на Камчатке, то на Кольском полуострове, то на мысе Канин Нос, мечтательно уставившись вдаль, где, цитируя Высоцкого, «девочки танцуют голые, где дамы в соболях, лакеи носят вина, а воры носят фрак». И вот, сегодня почти всё это сбылось, кроме ветряков и приливных электростанций.

На каждом углу в обеих наших столицах, и в крупных городах стоит стриптиз-бар и девочки там танцуют именно в таком виде, как сказано у поэта. Дамы могут ходить хоть в соболях, хоть в горностаях, хоть в шиншилле. Лакеев с винами и без в стране развелось почти столько же сколько воров. Ну, и бандитов не меньше. Очень прибыльные оказались занятия, и карьеру можно преизрядную сделать. Что до фраков, их наши воры носят редко, разве что на «Венском балу», когда дочек туда в качестве дебютанток отвозят. Вор, он тоже не чужд отцовских чувств и сентиментов, равно, как и тяги к светской жизни. Ради неё он и во фрак готов влезть. Хотя, конечно, проще в смокинг. Вот что-что, но смокинг-то у каждого нашего ворюги есть. На светских мероприятиях это более чем заметно.

Глянешь на публику, а над атласными лацканами тех смокингов и отложными и стоячими воротничками рубашек с пластронами такие рожи — Жеглова с Шараповым и всеми их МУРовцами срочно хочется позвать… Ну и, понятно, среди них ОН. С мечтой о «зелёной энергетике» во взгляде. И ведь сколько лет всей энергосистемой страны рулил, а её так и не исполнил. Некогда было. То приватизация, то «Роснано»… Так и живёт человек со своей мечтой. И, главное, ничего в ней особенно плохого нет. Ну, появится пара таких электростанций. Они и в советские времена были. Одно смущает. Не дадут их сделать на базе отечественного машиностроения, которое именно Чубайс сотоварищи угробили с немалым успехом. Да и насчёт технических решений большой вопрос. Некому их у нас больше отстраивать и воплощать в жизнь.

Вот, с освоением и распилом бюджета под привычные, давно отработанные финансовые комбинации да, никаких вопросов. Тут кадры есть и их много. Как оглянешься, толпой желающие освоить очередную схему стоят. Сплошные зиц-председатели разного возраста и пола, да финансисты с юристами, которые их деятельность обеспечивают и законами прикрывают. А вопрос хлебный, денежный, как и все темы, где до того побывал Чубайс. Оно того стоит. Да и решён он уже наверняка там, где решальщики сидят. Наверху. Не зря про очередной энергопереход на всех уровнях заговорили. Тоже, наверное, у людей мечта: не всё в стране угроблено и растаскано, кое-что по части энергетики ещё осталось. Мечтателей развелось, холера им в бочину…