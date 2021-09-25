Трата времени

Г-споди, до чего много в этом мире интересного! Основное время жизни тратишь, комментируя какие-то высказывания каких-то идиотов, которые гроша ломаного не стоят (ни сами идиоты, ни то, что они говорят или делают), столкновения мелких амбиций тупых мелочных людей (мягко говоря, Кулеба и Зеленский с их дурацкой «Крымской платформой» — не Рафаэль, не Фидий и не Наполеон Бонапарт), а также на каких-то местечковых придурков, тиранов из захолустья и случайно вынесенных на гребень волны авантюристов, толку от которых человечеству ноль, но крови они могут попить столько… Те же Клинтоны и Буши, Обама, Трамп и Байден в Америке, Эрдоган в Турции, Меркель в Германии, Саркози, Олланд и Макрон во Франции, Джонсон или Блэр в Британии, Ганц, Беннет и Нетаньяху в Израиле. Кто они? Что сделали в своей жизни такого, из-за чего их должно запомнить не то, что человечество, но даже жители их собственных стран?!

Интриги, запугивания, санкции, болтовня с высоких трибун, обстрелы соседей и, если так уж выйдет, собственных оппонентов, указы и законы, мешающие нормальным людям жить нормальной жизнью, воровство и непрерывная забота о своей карьере… Нет, там нормальные тоже есть, хотя и редко, но как их мало! А между тем, кто-то, занимается звёздами и планетами, ведёт раскопки и реконструирует прошлое, сохраняет и исследует архивы, создаёт по-настоящему прекрасные статуи и картины, пишет отличные стихи и великую прозу… Их куда больше, но кто о них и результатах их трудов знает? Кто у нас сейчас на поверхности? Блогеры, тик-токеры, рэперы и прочая, не слишком внятная, но процветающая публика — термиты нового мира. Строители унылого настоящего за которым последует мрачнейшее будущее, построенного исключительно на том, сколько денег тот или иной индивидуум может выкачать из окружающих. Богема без искусства, клоака рода человеческого.

И при этом мир этот чертовски комфортен и удобен для жизни. Не для всех. Но вспоминая прошлое… Может, оттого оно и было таким ярким, что жили по большей части недолго? Вечный дефицит, болезни, от которых сейчас лечат играючи, ощущение, что в любой момент по тебе и всем твоим может прокатиться каток, смяв и раздавив, как и не было… То войны, то революции, то репрессии, то опять войны, то геноцид — не успеваешь опомниться, уйти с дороги этого Молоха, этой новой колесницы Джаггернаута, идущей по судьбам и жизням, перемалывая миллион за миллионов, как будто их и не было никогда… Ощущение при этом тревожное, словно вся та жуть, которая была в истории вот-вот вернётся, всё то светлое и хорошее, что там было и даже кое что ещё осталось в нашей сегодняшней жизни, исчезнет без следа, и накроет всех одна только душная, липкая, тошнотворная серость. Как в болоте тонешь. Но, впрочем, наверное, это просто возраст и осень. Давящее сочетание…