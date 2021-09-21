Новая волна бескультурного селя в виде трехглавого змея: Верховена, Ивлеевой и Серебренникова

Как мы уже замечали, похабень накрывает Россию волнами. Накатит сразу россыпью, а потом отступит, наблюдая за расколом общества на две очень неравные части критиков и защитничков формата «ну это же все-таки очень европейский навоз, модный». Такое ощущение, что у всей это гади есть водитель, который ждет, пока маршрутка набьется, а только потом выезжает.

Очертания осенней волны уже проявляются, и трехглавый змей вполне обозначился. Пока некоторые театры балуются мелким калибром, надеясь хайпануть на бузовщине, в Сеть вывалилось творение Серебренникова, в котором ему страшно жаждется показать Чайковского грязным геем. Только народ отвернулся было от этой нелицеприятной картины, как и две другие головы показались: одна из них — голова Верховена, а другая — Ивлеевой.

С первым, кстати, Минкульт порадовал. Пускай не сразу, а дав время обществу возмутиться, но прокат «Искушения» (где монахини изображаются до одури похотливыми извращенками), судя по всему, отменили, и именно с позиции реакции на общественное недовольство, а не как цензуру непосредственно ведомства (что вполне мудро). Война Верховена с религией и скрепами давно понятна; еще лучше известно, что отказ в прокате — только добавляет запретности даже самому гнилому плоду. Но тут ведь, как с запретами для детей: им запрещается не столько, чтобы не смотрели (если захотят — найдут и посмотрят), сколько для прояснения своей позиции: лично мы считаем, что это плохо (рано, глупо, опасно, уродливо).

А если вовремя не воспитать — получаются такие персонажи, как Настя Ивлеева, которая это осенью продолжит искать дно сверхглубокой скважины. «Знаток Петров Первых-Рюриковичей и «Отцов и детей» в исполнении Толстого» запускает шоу трансвеститов, которые будут сражаться за миллион, попадая (в этом можно не сомневаться) в повальные рекомендации Ютуба. На презентации Настя усердно целовалась с Ксенией Собчак, но даже это уже напоминало часть шоу трансвеститов, выдающих себя за Бритни Спирс и Мадонну десяти или двадцатилетней давности.

Не имея возможности отбиться от очередной волны этого селя, начинаешь задумываться, что не так и плоха, возможно, «cancel-культура», если правильно ее использовать. Да, их глупость и тяга к грязи «не мешают им зарабатывать» (с), но можно придумать способ, чтобы они не делали это на нас?