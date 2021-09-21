{ 21 сентября 2021 }

Новая волна бескультурного селя в виде трехглавого змея: Верховена, Ивлеевой и Серебренникова

Рубрики: [Telegram]  

Как мы уже замечали, похабень накрывает Россию волнами. Накатит сразу россыпью, а потом отступит, наблюдая за расколом общества на две очень неравные части критиков и защитничков формата «ну это же все-таки очень европейский навоз, модный». Такое ощущение, что у всей это гади есть водитель, который ждет, пока маршрутка набьется, а только потом выезжает.

Очертания осенней волны уже проявляются, и трехглавый змей вполне обозначился. Пока некоторые театры балуются мелким калибром, надеясь хайпануть на бузовщине, в Сеть вывалилось творение Серебренникова, в котором ему страшно жаждется показать Чайковского грязным геем. Только народ отвернулся было от этой нелицеприятной картины, как и две другие головы показались: одна из них — голова Верховена, а другая — Ивлеевой.

С первым, кстати, Минкульт порадовал. Пускай не сразу, а дав время обществу возмутиться, но прокат «Искушения» (где монахини изображаются до одури похотливыми извращенками), судя по всему, отменили, и именно с позиции реакции на общественное недовольство, а не как цензуру непосредственно ведомства (что вполне мудро). Война Верховена с религией и скрепами давно понятна; еще лучше известно, что отказ в прокате — только добавляет запретности даже самому гнилому плоду. Но тут ведь, как с запретами для детей: им запрещается не столько, чтобы не смотрели (если захотят — найдут и посмотрят), сколько для прояснения своей позиции: лично мы считаем, что это плохо (рано, глупо, опасно, уродливо).

А если вовремя не воспитать — получаются такие персонажи, как Настя Ивлеева, которая это осенью продолжит искать дно сверхглубокой скважины. «Знаток Петров Первых-Рюриковичей и «Отцов и детей» в исполнении Толстого» запускает шоу трансвеститов, которые будут сражаться за миллион, попадая (в этом можно не сомневаться) в повальные рекомендации Ютуба. На презентации Настя усердно целовалась с Ксенией Собчак, но даже это уже напоминало часть шоу трансвеститов, выдающих себя за Бритни Спирс и Мадонну десяти или двадцатилетней давности.

Не имея возможности отбиться от очередной волны этого селя, начинаешь задумываться, что не так и плоха, возможно, «cancel-культура», если правильно ее использовать. Да, их глупость и тяга к грязи «не мешают им зарабатывать» (с), но можно придумать способ, чтобы они не делали это на нас?

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. «Новая волна-2013» объявила прием заявок

    2. «Новая волна-2013» объявила прием заявок

    Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна-2013», который будет проходить в Юрмале с 23 по 28 июля, объявляет прием заявок на участие в конкурсе. Заявки принимаются на сайте «Новой волны» до 1 марта 2013 г. Претендентам необходимо [Читать...]


  2. «Новая волна» захлебнулась в Юрмале

    3. «Новая волна» захлебнулась в Юрмале

    Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» больше не будет проходить в Юрмале. «Наше сотрудничество как организаторов «Новой волны» с руководством Юрмальской городской думы пришло к критической точке, – заявил латвийской газете «Час» сопредседатель жюри конкурса Игорь [Читать...]


  3. Новая Волна?

    4. Новая Волна?

    Люди смотрят Новую Волну. Вполне себе серьезно смотрят. Профессионально. Вот уже много лет подряд. Новая Волна в Юрмале. Не смотря на запреты и всем смертям назло. Новая Волна. Много-много лет подряд Новая Волна. Мне кажется, что не такая [Читать...]


  4. «Новая волна» предательства

    5. «Новая волна» предательства

    В книге «Красная дюжина. Крах СССР: они были против» рассказано, что Игорь Крутой купил апартаменты генсека Михаила Горбачёва на улице Косыгина и живёт там, когда не пребывает в Штатах. Вот откуда дух предательства, как пошутили бы фельетонисты. Американцу [Читать...]


  5. БАЛАБАНОВ, БОДРОВ, БУТУСОВ – НОВАЯ ВОЛНА РУССКОГО КИНО-РОК-Н-РОЛЛА

    6. БАЛАБАНОВ, БОДРОВ, БУТУСОВ – НОВАЯ ВОЛНА РУССКОГО КИНО-РОК-Н-РОЛЛА

    В минувший week-end российский кинохит-97 “Брат” был показан по телевидению и вызвал очередную волну эмоций. В прямой эфир, последовавший за демонстрацией ленты (ведущий – Леонид Парфенов), были приглашены исполнитель главной роли Сергей Бодров и режиссер-постановщик Алексей Балабанов. Им [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»