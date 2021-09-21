Ситидрайв: «Бумер» до сих пор в тренде»

Автомобили — не только роскошь или средство передвижения. Это часть культуры народов и времён. Как сами по себе, так и на экране. И нередко именно главные герои и происходящие с ними события прививают любовь на всю оставшуюся жизнь.

Один из российских каршерингов совместно с ReserchMe провёл исследование, в котором выяснил, о каких машинах мечтают россияне. Радует, что абсолютный лидер, например, у миллениалов, — всё-таки из нашего фильма — BMW 7-Series в 38-м кузове из «Бумера». Жаль, правда, что из такого фильма…

В целом же, вкусы поколений, конечно, различаются. Например, 16% зуммеров в восторге от Nissan Skyline из «Форсажа». К слову, других моделей из франшизы в рейтинге не представлено, что намекает о низком культурном значении всех сиквелов в сравнении с первой частью.

С Джеймсом Бондом всё иначе. В списке есть только его знаменитый Aston Martin DB5 хотят 11% опрошенных, вне зависимости от возраста. Этот легендарный автомобиль пережил все времена. Его водили Шон Коннери, Пирс Броснан и Дэниел Крейг. С 1963-го года по сей день (в фильме «Не время умирать» это произведение искусства тоже появится).

Немного грустно, но справедливо, что в списке нет ни одного отечественного авто. Даже «Волги» из «Берегись автомобиля». За исключением «КАМАЗа» из сериала «Дальнобойщики». И этот выбор характеризует одновременно и наш автопром, и кинематограф. Танки грязи не боятся!