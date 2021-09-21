Выборы в Думу прошли

Три дня голосования вместо одного (правильная оказалась идея — народ хоть как-то подтянулся на участки, какой ни на есть приличный процент участников получился). Голосование по удалёнке — ещё более правильная идея. Оно и удобнее, и проще, и не так рискуешь, с учётом коронавируса. Что до результатов (а они такие, какие есть и вряд ли сильно изменятся) — тех, кто проиграл, они не радуют и криков тут ещё будет много. На один неприятный вопрос, при этом, никто ответить не пытается. Если всё у того же «Яблока», да и у всех прочих, пролетающих мимо кассы, от «Партии пенсионеров» до «Гражданской платформы», получилось так хреново, притом, что коммунисты и ЛДПР своё взяли, а Миронов вышел в Думу на голосах вошедших с ним в коалицию партий, да и «Новые люди», при всей их новизне, очень и очень неплохо сыграли, так может, всё дело в том, что электорат они не убеждают, не возбуждают и не способны мобилизовать?

В самом деле: сколько народу в массе крупных городских центров и особенно в обеих столицах на выборы не пошло? И почему? Не потому ли, что партии, которые не войдут в Думу, просто не способны кого-то из этих людей убедить в том, что они отвечают на их запросы? Не на то, что считают таковыми лидеры этих партий и их видные активисты, которые по большей части всё время сами с собой разговаривают, придерживаясь не конкретики, а гольных лозунгов или высокого теоретического стиля, а на очень и очень предметные темы, волнующие, повторим, не их самих, а их потенциальных избирателей. Ну, нет и не было такой кампании за последние годы, где Явлинский или Титов хоть как-то демонстрировали бойцовские качества. И зачем тогда в политику играть? Образованные, интеллигентные люди. Титов — так даже вполне состоятельный. Дел других нет, что ли? И, кстати, всех прочих — от экологов до разного типа леваков или показных патриотов, это тоже касается.

Говоря проще: есть в стране электорат, не определившийся в своих пристрастиях и его до черта. Около половины избирателей, а в столицах и много больше. Поле для работы непаханное. И если многим просто куда-то идти или даже доползти до компьютера лень, а другие никому не верят: ни власти, ни в пользу для них выборов, так ведь они и оппозиции не верят. И тем, кто на вхождение во власть претендует, ещё никак не продемонстрировав, кто они — союзники тех, кто правит страной, их противники или просто за добычей собрались, себе на старость добра поднакопить. При этом обстановка в стране более или менее спокойная, стабильная и терпимая, никаких революционных изменений, срочно требующих поднять седалище с дивана не предвидится… Может, они, конечно, и будут — п-дец у нас всегда подкрадывается незаметно, но пока не подкрался… Так что, будем продолжать жить так, как заповедывали нам отцы марксизма, имея три источника и три составные части всего сущего: государство, страну и народ. Без особых сюрпризов…