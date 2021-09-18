{ 18 сентября 2021 }

Енот на выборах в Думу

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

На одном из избирательных участков Москвы выпустили енота, которого ловили целых 7 минут (полиции с этим сильно повезло — енот, при желании, носиться может, кусаясь и царапаясь, сколько угодно, да и взлететь под потолок по шторам может легко). Енот в ходе попытки выразить своё, енотовое волеизъявление, в отношении выборов, не пострадал и их вместе с хозяином забрали для выяснения обстоятельств произошедшего в околоток. Может, хотели они чего этим кому-нибудь продемонстрировать, или енот, пока его ловили, перенервничал и в урну нагадил. Кто их, енотов, знает, какие у них эмоции вызывает избирательный процесс… Впрочем, этот казус может оказаться самым показательным нарушением порядка на выборах. Да и то…

Всё-таки енот — не орёл, не медведь, не стая бешеных собак и даже не террористы. Хотя если на основании этого инцидента Запад не признает результаты выборов — это будет даже прикольно. Они их, скорее всего, и так не признают, для чего всё заранее подготовлено, но тут уж — чёрт с ними. Пускай клевещут, как сказано в старом советском анекдоте. Поскольку выясняется, что если у нас на выборах победят те, кто им всем, в Соединённых Штатах и Евросоюзе, симпатичен, то можно идти на какие угодно фальсификации и подтасовки, а насчёт отдельно взятых нарушений и речи нет. Всё будет признано и все останутся более чем довольны, как это с президентскими выборами 1996 года было. Тогда только ленивый не говорил про то, что их Зюганов выиграл. И что? Да, ничего. Съели все и утёрлись.

И, главное, это же и сам Зюганов съел. Такое было впечатление, что его победа пугала куда больше, чем проигрыш. С проигрышем он знал, что делать: продолжал унылым тоном и с таким же унылым видом, как сегодня, Ельцина клеймить. А с нечаянной победой, как бы он разбирался? Не по Сеньке шапка была. Так что, единственное, что можно было и из тех выборов вынести, и из нынешних, и из всех остальных, где бы они ни проходили и кого бы на них ни выбирали, до американского президента включительно, шоу это всё. И признание или непризнание его итогов мало кому интересно. Ну, предположим, думцов, не признав выборы честными, не будут за рубеж звать и их контакты на Западе резко сократятся. Так и чёрт с ними. Нечего за казёные деньги шлёндрать по загранкомандировкам, заразу в страну привозить. Коронавирус на дворе!

Соответственно, уже так много дров в наших отношениях с Западом наломано, что только диву даёшься, чего ради мы их ещё очень и очень далеко не послали. Ну, то есть, с точки зрения доходов наших новых бояр, дворян и придворных, не говоря уже о тех царедворцах, которые к трону поближе, как раз всё ясно. Экспорт идёт, мошна тяжелеет… А что ноги о нас раз за разом вытирают, так мы же терпеливые — особо ни на что внимания не обращаем. Ну, а если даже и не из-за енота на нас оттопчутся, а из-за Навального, ФБК как экстремистской организации, статуса иностранных агентов, висящем на прозападных СМИ, или наезда власти на «умное голосование» и компании «Большой Цифры», или на схему финансирования оппозиции кэшем через посольства? Один хрен — тот же енот и выходит…

Евгений Сатановский


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