Два мира, две заводские столовые…

Повеселимся, что ли, читатель? Помнится, когда работал автор в горячем, сортопрокатном цеху металлургического завода… Понятно, что звучит это, как фраза вечно пьяненького пирата из фильма «Остров сокровищ» 1937 года (был и такой!): «Когда я служил под знамёнами герцога Кумберлендского…», — которую ему вечно не давали закончить, но что было, то было. Завод назывался «Серп и молот», стоял у станции метро «Застава Ильича» и работал с 1883 года. Всех пережил — и царей, и революцию, и Гражданскую войну, и Отечественную, и Российскую империю, и Советский Союз, а Собянин его в 2015-м снёс, освобождая место под «элитное жильё». То ли очень земля дорогая была, то ли задача стояла и до сих пор стоит, выжать из города всё, что только можно в наикратчайшие сроки, то ли он на самом деле не столько мэр, сколько Терминатор. Отечественный вариант, без металла и не жидкостной.

Так вот, в те далёкие, почти варварские времена, когда страна наша ещё была сверхдержавой, а не приставкой чёрт знает к каким теориям, ареной для боёв олигархов с чиновниками за место в списке Forbes и полигоном для невесть чьих политических и социологических экспериментов, иногда удавалось автору в обеденный перерыв попасть в столовую, чтобы, как это было прописано в КЗОТе, там отобедать. Редко, правда: некогда было. Стан катает, народу нехватка, металл надо снимать, взвешивать, обрезать, сортировать, править, увязывать, клеймить, штабелировать, отжигать, отгружать на склад… Не до обедов было. Но и те ничем особенным с гастрономической точки зрения не запомнились. Берёшь кусок тушёного мяса в подливе, с хлебом и картофельным пюре, стакан чая без сахара или томатного сока, быстро заглатываешь и галопом обратно, на адъюстаж.

Молодой был, шустрый, здоровый как лось, накачанный. Не до перерывов. Опять же, никогда не курил. Так и носился, как помесь гориллы с гепардом — наперегонки с подъёмным краном, периодически взлетая на грузовик или железнодорожную платформу, спрыгивая обратно и занимаясь всеми прочими видами заводского «спорта». Перемазанный с ног до головы в копоти и окалине, весь в ожогах… Шесть лет, как с куста. И до того, видимо, организм к этому привык, что до сих пор его никакая хворь ухайдакать не может. Уже и стент на сердце стоит, и сосуды на ногах не по одному разу забивались (ох, и неприятная же это процедура, их прочищать), и хрусталики пришлось на обоих глазах заменять, когда в свой срок слепнуть начал… Металлурги — материал разовый. У нас ведь почему на пенсию с горячим стажем в 50 лет выходят? Максимум пару лет протянешь, и вперёд, на погост, оставив скорбеть неутешную вдову и сирот…

Такие правила игры. Но это рассказ не о том, читатель. Здоровье не вернёшь и не купишь, но современная медицина позволяет протянуть чуть дольше, чем отвела природа и советская чёрная металлургия. Что, в общем-то, и неплохо. Интересно же, чем всё, в конечном счёте, кончится? С учётом всех новаций наших финансистов-экономистов и политиков, а также инициатив Чубайса, Набиуллиной, Силуанова, Кудрина, Грефа, Мединского, Фурсенко, Медведева и иже с ними, недолго уже ждать осталось. Зима близко — вот-вот белые ходоки вокруг замаячат. Однако, поскольку жизнь идёт своим чередом и как она повернётся, хоть тресни, не предскажешь, случилось так, что в новую эпоху завелись у автора деловые партнёры из Италии, специализирующиеся на нержавеющей стали. Лист там, особо высокого качества, сорт, трубы и всякое такое — тоже по части металлургии.

Ребята хорошие, с итальянского севера, из славного города Парма. Прилетаешь в Милан, оттуда пару часов на машине, и ты на месте. Всюду зелень, солнце, небо синее, чисто и, главное, воздух, гад, свежий до отвращения. Дороги хорошие, еда везде потрясающая, хотя сами итальянцы любят ездить на перекус в такие места, куда туристы по незнанию и не заглядывают, и там отрываться, как только могут они это делать… Ну, а пока переговоры шли, водили они автора и его топ-менеджеров на обед в заводскую столовую. Дело хорошее — и сыты, и от дела не отрываешься. Вечером — другое дело, тут они удивить любили и им это без труда удавалось. Нет у нас в Москве таких мест, как в любой их глубинке. Страна весёлых гурманов, изрядных раздолбаев и любителей пофорсить, но с каким бешеным удовольствием они все живут, чёрт их побери! В чём чрезвычайно на нас похожи. Отчего нам с ними и работать так легко.

Ну, так вот, дело было в Парме. В связи с чем в обеденный перерыв на ВСЕХ столах стоял свежайший, наломанный крупными крошащимися кусками бледно-жёлтый сыр — естественно, пармезан, а также розовая, тонко нарезанная пармская ветчина — прошутто. С местным хлебом утренней выпечки она шла, как родная. Что до сыра, его с хлебом не ели. Им закусывали вино. Поскольку на каждом столе была бутылка шипучего, опять же, местного производства, красного ламбруско. Какой же это обед, без вина?! И, говоря по чести, всё остальное в этой заводской столовой было под стать перечисленному. Жирные здоровенные чёрные маслины и зелёные оливки. Вяленые помидоры. Паста и пицца. Овощной супчик — минестроне. Эспрессо в крошечных чашечках и что-то крошечное, хрустящее, твёрдое, со вкусом миндаля на десерт… Если бы нас так на «Серпе и молоте» кормили, мы бы вместо «Беловежских соглашений» коммунизм построили!

Впрочем, если бы у нас на заводах алкоголь на столы ставили, пускай даже лёгкий, мы бы скорее распатронили те заводы быстрее, чем приватизаторы чубайсовы, причём безо всяких залоговых аукционов. Так что, не исключено, оттого Италия последний раз и была сверхдержавой во времена Древнего Рима… И кормили тогда тамошний народ, стоявший на физически тяжёлых работах, типа нашей металлургии, не лучше, чем у нас во времена советской власти — хуже. Да и вообще, по большей части там в этой сфере деятельности рабы вкалывали. Так что, нам ещё повезло — тысячи полторы-две лет прошло, но разница видна невооружённым глазом. Прогресс! Да и не наше это — пармезан и прочие деликатесы на закусь в обед в цеху употреблять. Так что, съездили в гости, подивились немного, как они там, на югах европейских живут, и домой. «Полонез Огинского» в нашем колхозе, конечно, тоже слушают, не без этого, но и родную песню «Валенки» не стоит забывать…