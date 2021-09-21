Г-ди, за что?! — мог бы спросить президент Макрон у Вс-вышнего, когда и если бы он был человеком строгих религиозных правил. Но поскольку в чём — в чём, но в этом он точно никогда заметен не был, можно только предположить, как он сбрасывает негатив, после того, как Франция получила очередную оплеуху от Соединённых Штатов, когда выяснилось, что контракт на поставку истребителей на $ 6 млрд. Швейцарии у Парижа перехватили американцы. Никаких «Рафалей», только F-35! И это сразу же, после эпического провала с продажей подлодок Австралии, которые туда те же американцы и поставят… Причём, что особенно обидно, швейцарцы продолжали вести с французами вежливые беседы по «Рафалям», когда уже приняли все решения, относительно закупок американской военной техники.

Ну, посла из США Макрон для консультаций уже отозвал и праздничные мероприятия в США по случаю 240-летия Чесапикского сражения отменил. Как раз пригодится и в данном случае, раз уж Вашингтон начал обувать Париж буквально по всему миру. Какие там ещё у французов есть крупные контракты, которые американцы могут перехватить? По крайней мере, в сфере экспорта вооружений и военной техники они себя особо стеснять не будут. Да и не только там. Что называется, Франция своё получать начала, остальным приготовиться. У кого ещё в НАТО и вне его из союзников США военная промышленность хороша? Помнится, в своё время американцы израильтянам буквально выкрутили руки, заставив их похоронить проект «Лави»…

Так что Макрон в своём разочаровании жизнью по любому в этом мире не одинок. Хотя Израиль в 90-х хотя бы чертежи замороженного из-за давления американцев самолёта китайцам продал, вызвав приступ дикого бешенства в политическом Вашингтоне. Америка не любит, когда кто-то оставляет её в дураках. Это только ей разрешено. Соответственно, чем может ответить США Макрон? Ну, визит-то свой в Швейцарию он отменил. Крым теперь из вредности признает частью России? Так уже сказали французы, что они даже результаты выборов в Думу там не признают. Ну, так пускай вешает на Елисейских полях портрет Байдена и тренируется по нему в меткости, играя в дартс. Франция имеет в лице американцев именно тех союзников, которых имеет и все её попытки играть на мировой и даже европейской арене самостоятельную роль Соединённые Штаты последовательно и жёстко пресекают и будут пресекать. Сырами и вином пускай торгуют…