Идея встречи на высшем уровне лидеров Евросоюза с Путиным, высказанная Меркель и Макроном, с треском провалилась. Подумаешь, Франция с Германией придумали политический ход! Кто они там вообще такие, в Париже и Берлине?! 10 стран высказались против, некоторые из «младоевропейцев» обещали это дело заветировать, да и на общеевропейском уровне бюрократы восприняли идею в штыки и резко раскритиковали. Тот же Боррель до сих пор от визита в Москву никак не опомнится. Он нам привычно собрался холки мылить и условия, обязательные к выполнению выдвигать, а его де-факто послали, хотя и вежливо. Не привык-с…

С другой стороны, идея провести встречу ЕС — Россия БЕЗ Путина, на каком-то более низком уровне, тоже не была поддержана всеми теми лебедями, раками и щуками, которые запряжены в телегу Евросоюза. И то сказать: кому интересна брачная ночь без невесты? Хотя, в принципе, мы им могли бы такой состав участников выкатить… Как минимум, включив туда Жириновского, Кадырова и Мутко. Не нравится с Путиным разговаривать? Не вопрос. Причём в качестве переводчика вышеперечисленной тройки назначить именно Мутко. Пускай бы мучались. Но и это не срослось, так что не будет никакой встречи с Евросоюзом ни на каком уровне. Да и слава Б-гу.

Правда, европейцы определили темы, которые им в диалоге с Россией интересны и важны. Климат там, энергетическая безопасность, контроль над вооружениями и прочее. Ну, определили и определили. Что с того? Если идея состоит в том, что они нам одновременно будут в очередной раз санкции выкатывать и при этом чего-то от нас добиваться, так это не слишком умно. Зачем России такое счастье? Исходя из благостности любых контактов диких восточных варваров с высокой европейской цивилизацией, что ли? Так и не пошли бы они все куда подальше с такими раскладами? Им от нас что-то надо? Ну, пускай расскажут, что Россия с этого получит, кроме пустой болтовни.

Традиционная схема: мы, люди Запада, так и быть, позволим вам у нас поучиться, как жить надо, а также товаров наших прикупить, но не тех, которые вам нужны, а тех, которыми нам выгодно ваши рынки загрузить. Уже не работает. Получить от Европы или США технологии, нереально. Инвестиции — тем более. Колониальная схема явно сбоит, хотя надежд на возвращение к ней ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не теряют, усиливая и внешнее давление на Россию, и ставку на внутренний развал страны. Иметь с ними всеми дело по каким угодно нужным им темам в высшей мере нецелесообразно, хотя Первый пока что с этой гопой разговаривает. Понять бы ещё, на фига…