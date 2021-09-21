Дачникам запретили разводить живность на своих участках

Российским дачникам запретили разводить разнообразную живность на своих участках. Точнее, это СМИ написали про действия Верховного суда РФ так, словно бы это бы Верховный суд США и вердикт по делу «Обергефелл против Ходжеса».

Но это не пленум ВС РФ, а одно конкретное решение по одному конкретному делу. Как известно, в России строгость законов смягчается необязательностью их исполнения, но верно и то, что в правовых пробелах взаимная изворотливость регуляторов и граждан подобна лисе в курятнике. На всякую живность есть СанПиН, но в конечном счëте всë регулируется отношениями с соседями. Если живëшь с одноСНТшниками душа-в-душу, то на твой курятник с несушками никто и внимания не обратит, разве что на петуха, что голосит по утрам. Ну а если на участке не курятник, а птицеферма, то едва ли стоит удивляться тому, что рано или поздно «куда следует» настучат.

И в этом главная проблема решения ВС. Рассудив по закону в одном случае, суд подверг сомнению справедливость во всех остальных. Отныне все курицы (свиньи, тигры, львы, орлы и куропатки) на дачах оказались в подвешенном состоянии. Вроде бы и домашние питомцы, но если что — сразу под нож.