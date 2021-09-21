{ 21 сентября 2021 }

Дачникам запретили разводить живность на своих участках

Рубрики: [Telegram]  

Российским дачникам запретили разводить разнообразную живность на своих участках. Точнее, это СМИ написали про действия Верховного суда РФ так, словно бы это бы Верховный суд США и вердикт по делу «Обергефелл против Ходжеса».

Но это не пленум ВС РФ, а одно конкретное решение по одному конкретному делу. Как известно, в России строгость законов смягчается необязательностью их исполнения, но верно и то, что в правовых пробелах взаимная изворотливость регуляторов и граждан подобна лисе в курятнике. На всякую живность есть СанПиН, но в конечном счëте всë регулируется отношениями с соседями. Если живëшь с одноСНТшниками душа-в-душу, то на твой курятник с несушками никто и внимания не обратит, разве что на петуха, что голосит по утрам. Ну а если на участке не курятник, а птицеферма, то едва ли стоит удивляться тому, что рано или поздно «куда следует» настучат.

И в этом главная проблема решения ВС. Рассудив по закону в одном случае, суд подверг сомнению справедливость во всех остальных. Отныне все курицы (свиньи, тигры, львы, орлы и куропатки) на дачах оказались в подвешенном состоянии. Вроде бы и домашние питомцы, но если что — сразу под нож. 

Методичка


Похожие посты:


  1. Власти запретили выпускать кошек на улицу

    2. Власти запретили выпускать кошек на улицу

    Власти австралийского города Нокс запретили выпускать кошек на улицу. Согласно новому закону, хозяева должны содержать их дома, в сарае, гараже или вольере. Жесткий запрет оправдывается экологическими нуждами: таким образом городской совет пытается спасти от кошек птиц, опоссумов и [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»