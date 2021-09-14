{ 14 сентября 2021 }

«Балтийский сезон» театра имени Вахтангова

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

В Калининграде завершился фестиваль «Балтийские сезоны», за шесть дней собравший более двух с половиной тысяч зрителей даже при соблюдении всех ограничений по наполняемости. В этом году фестиваль, организованный при поддержке Минкульта и ряда региональных ведомств, был целиком посвящен Государственному академическому театру имени Евгения Вахтангова, отмечающему свое столетие.

На открытии показали спектакль «Люся. Признание в любви», посвященным советской и российской киноактрисе Людмиле Гурченко, роль которой исполнила Нонна Гришаева. Театральный институт имени Бориса Щукина представил калининградской публике спектакль «Лес» по пьесе Александра Островского. А театральным представлением закрытия стал моноспектакль Евгения Князева «Пиковая дама».

На протяжении почти 20 лет фестиваль привозит в Калининград лучших исполнителей, лучшие театры, лучших художников и музыкантов. И, как подчеркнул руководитель театра Кирилл Крок, тем самым «Балтийские сезоны» вновь вдохнули в самый западный уголок страны дух русской культуры, не оставляя ни шанса начать ее забывать.

НЕВМИНКУЛЬТ


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