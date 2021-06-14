Из Михайловского театра выгнали одну из лучших балерин

Из Михайловского театра пришлось изгнать одну из лучших балерин

Владимир Кехман справедливо отказался от услуг Натальи Осиповой. Прима не просто не приехала на очередной спектакль. Она солгала — если верить худруку Михайловского театра, её молодой человек сказал, что она заболела. А в Ковент-Гардене сообщили, что прима в театре и с ней всё ОК. Упссс…

Понимаем: сейчас коронавирус. Но если уж ты артист, будь добр проявлять смелость ради искусства. Или хотя бы смелость сказать правду. В Европе, конечно, платят побольше, чем у нас. Но стоит помнить о своих корнях. Ситуация усугубляется тем, что спектакль должен был состояться в День России.

Что до Михайловского театра, то Осипова в нём выступать больше не будет. по крайней в ближайшее время. Радикальное, но единственно верное решение худрука. Да, она собирала полные залы (даже когда Кехману было разрешено пускать только 25% зрителей). Но всё же давать возможность артистам с мировым именем вытирать об себя ноги тоже нельзя. Тем более, заменить всегда есть, кем.