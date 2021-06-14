{ 14 июня 2021 }

Из Михайловского театра выгнали одну из лучших балерин

Рубрики: [Telegram]  [Театр]  

Из Михайловского театра пришлось изгнать одну из лучших балерин

Владимир Кехман справедливо отказался от услуг Натальи Осиповой. Прима не просто не приехала на очередной спектакль. Она солгала — если верить худруку Михайловского театра, её молодой человек сказал, что она заболела. А в Ковент-Гардене сообщили, что прима в театре и с ней всё ОК. Упссс…

Понимаем: сейчас коронавирус. Но если уж ты артист, будь добр проявлять смелость ради искусства. Или хотя бы смелость сказать правду. В Европе, конечно, платят побольше, чем у нас. Но стоит помнить о своих корнях. Ситуация усугубляется тем, что спектакль должен был состояться в День России.

Что до Михайловского театра, то Осипова в нём выступать больше не будет. по крайней в ближайшее время. Радикальное, но единственно верное решение худрука. Да, она собирала полные залы (даже когда Кехману было разрешено пускать только 25% зрителей). Но всё же давать возможность артистам с мировым именем вытирать об себя ноги тоже нельзя. Тем более, заменить всегда есть, кем.

НЕВМИНКУЛЬТ


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