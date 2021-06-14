Черная магия цифр от IMDb: сериалу с темнокожей королевой Англии сбросили оценку.

«Культура отмены» прогрессирует и мутирует. Если раньше с помощью cancel-culture можно было «отменить» то ли виновного, то ли просто обвиненного в чем-то человека, то теперь подобное можно сделать и с общественным мнением. Особенно, если оно противоречит мнению, которое кому-то очень хотелось бы видеть общественным.

Яркий пример новой мутации – позорный прогиб IMDb под БЛМ-повестку. Сайт просто взял и обнулил рейтинг сериала «Анна Болейн» (того самого – с чернокожей королевой). Его оценка и так была недалека от нуля – 1,2 балла, зато после сброса всех оценок предыдущих пользователей получилось нарисовать куда более приятные «прогрессивному» взгляду 6,9.

Понимая, что им за это будет, редакторы сайта отключили функцию обзоров и рецензий к данному сериалу. Правда, то ли забыли, то ли не пожелали удалять распределение оценок, и до сих пор можно увидеть, что киноподелка с довольно высоким текущим рейтингом не понравилась 94,2% пользователей. Выглядит настоящей магией. Жаль, что черной.