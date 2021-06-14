Пулитцеровская премия за притеснения уйгуров

BuzzFeed News получила Пулитцеровскую премию за притеснения уйгуров.

Эта награда всегда была политизированной. Но сейчас дно пробито. Её вручили изданию в номинации «Международная журналистика» за серию статей о преследовании уйгуров в Синьцзяне. С точки зрения формы вопросов нет – тут и мини-тесты, и подготовка мемов, и большие статьи. Как правило, именно за это журналистов и награждают.

Но тут всё построено на лжи. Даже сами уйгуры говорят, что нет у них с остальной частью Китая серьёзных проблем. BuzzFeed News отрабатывает повестку Госдепа США, согласно которой около 3,5 тысяч представителей этого народа находится под арестом. Действительно могут – уйгуров больше 12 миллионов. Среди них тоже есть преступники, как и среди кого угодно ещё.

Ну а гонения по религиозному, культурному признаку – и вовсе полная чушь. Иначе Китай давно бы распался. Поднебесная – одна из главных мировых держав. Оттого американцы даже журналистские премии за нападки на неё дают.