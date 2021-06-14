Третья волна коронавируса в России отчëтливо приобретает оттенок международного скандала. Буквально 10 дней назад Россия гордилась открытостью границ, вакцинами, готовностью принять сразу 7 матчей футбольного Евро (а вместе с ними и почти 250 тысяч болельщиков).

Но за какую-то неделю всë ужасным образом переменилось. Цифры заболеваемости разом скакнули к пиковым показателям первой и второй волны. При этом показатели явно заниженные — если в столичном регионе ещë остаются какие-то основания верить коронавирусным штабам, то у регионов-«рисовальщиков» вновь стандартные 30, 40, 50, «максимум 100».

Проваленная с треском и великолепием массовая вакцинация пожинает плоды отечественной пропаганды. Антипрививочники неустанно «пилят» TikTok’и с использованием страшилок о вакцинах из эфира федеральных каналов. Сарафанное радио и медиасеть «одна бабка в Viber/WhatsApp/Telegram сказала» распространяет разные варианты фразы «Сделаешь прививку — через три года умрешь», не уточняя при этом — почему через три и кто слетал в 2024 год, узнал и вернулся.

Да и с российскими вакцинами, похоже, беда. Вместо слов о «100% защите» теперь только слабая надежда в виде «более легкого течения заболевания», Эпиваком не «ставятся» даже под угрозой лотерей и раздачи призов, а запасов двух других вакцин очевидно не хватит для массовой вакцинации.

А на улице предательски светит солнце, подло выманивая на воздух, погулять. А на маски в России давно забили. Пора обращаться к Моргенштерну — ему поверят.