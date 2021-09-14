«Важные истории» наехали на Сергея Лаврова

«Важные истории», которые, судя по нынешнему протоколу, честно обозначают себя, как СМИ, спонсируемое из-за рубежа, не слишком изящно, хотя и очень откровенно, наехали на Сергея Лаврова. Чего они хотели, непонятно. Наверное нагадить или, хотя бы, настроение испортить. Ну, а если оставаться в рамках прагаматичной современной политики, плеснуть толику дёгтя в бочку мёда, которой стало решение Лаврова идти на грядущие выборы в первых рядах «Единой России», которой это, не дай Б-г, очков может добавить. Лавров человек в мире известный и в стране популярный, репутация у него хорошая, рейтинг и уровень доверия населения — один из самых высоких в отечественной политике. Не Милонов. Так что, не дай Б-г на нём и его коллегах, среди которых особо выделяется Шойгу, изрядный процент голосов ЕдРу прирастёт…

Раскопки ВИ особо не впечатляют, но тут уж, что и как смогли, то и написали. Вот, есть какая-то в МИДе женщина по фамилии Полякова (у известного до революции в Российской империи железнодорожного еврейского магната, держателя концессий и мецената такая же была — московскую синагогу на Бронной так и называли «Поляковской синагогой»). Правда, судя по тому, что женщину эту с Лавровым связывают, согласно ВИ, проекты в сфере православной благотворительности, вроде восстановления храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе, она не потомок, а всего лишь однофамилица помянутого магната. Даже обидно. Такой мог бы выйти материал! Благо, название «расследования» ВИ обязывает: «Главная тайна министра Лаврова».

Поскольку работает сия дама в МИДе, её с Лавровым видели на разных мероприятиях. Ну, с ним много кого на МИДовских приёмах видели. Здоровенная контора, там и у автора несколько десятков знакомых и бывших студентов не на последних позициях работают, и некоторых он с министром не раз в разных странах видел. А ещё у этой самой дамы есть родня и все они почему-то не нищие. Хотя размеры их состояния, указанного в рублях, вообще-то не впечатляют. Ничего особенного. Ну, есть у некоторых из них дома. Ну, машины неплохие. Но явно не из списка Forbes народ. Хотя и не бомжи. Так бомжей в МИДе с советских времён автору, при всём желании, никак припомнить не удаётся — с 60-х годов ни одного. А ведь всё детство и юность соседи оттуда были, включая экс-министра Дмитрия Трофимовича Шепилова, который на этаж ниже автора на Кутузовском жил…

Дальнейшее содержание разоблачающего тайны МИДа и его руководителя материала ВИ пересказывать бесполезно за полной невнятностью, хотя оно явно навеяно двумя бессмертными литературными источниками. Один из них — юмористический рассказ Марка Твена о попытке участия в выборах в США и той кампании, которая после этого вокруг него поднялась. Следуя этой логике, мы вскоре узнаем из новых «расследований» ВИ, что именно Лавров стоит за пирамидами МММ, «Властелины» и «Хопра-инвест», убийством Влада Листьева, дефолтом 1998 года, Первой и Второй войнами в Чечне, а также о наличии у него на всех континентах пары десятков брошенных на произвол судьбы несовершеннолетних детей всех цветов радуги. Лавров же по исходной профессии к Востоку отношение имеет? Языки учил: дивехи, сингальский…

Дети эти дружно дадут ВИ серию интервью, заливаясь слезами и взывая к совести неизвестного им лично отца и движению BLM. Материал будет проиллюстрирован фотографиями Лаврова с Путиным, Святейшим Кириллом и много кем ещё. Очень будет трогательно читаться. Ну, а второй источник у ВИ — явно Леонид Соловьёв, повесть «Очарованный принц». История чванливого и не очень умного кокандского вельможи о том, как его соперник, полководец Яндарбек, заказал колдовством извести мужа некоей женщины, с которой потом жил, как с вдовой, для чего нанял двух пешаварцев… Примерно так же смутна она была и невнятна, как и сага, рассказанная ВИ. Но усмирим свой калам и укротим воображение. Может, ребята эти просто сказать хотели, что не надо за ЕдРо голосовать, хоть там и Лавров в первых строчках списка? Так прямо бы так и написали! Чего было людям зря бейцы крутить?