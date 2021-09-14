{ 14 сентября 2021 }

«Важные истории» наехали на Сергея Лаврова

Рубрики: [Telegram]  

«Важные истории», которые, судя по нынешнему протоколу, честно обозначают себя, как СМИ, спонсируемое из-за рубежа, не слишком изящно, хотя и очень откровенно, наехали на Сергея Лаврова. Чего они хотели, непонятно. Наверное нагадить или, хотя бы, настроение испортить. Ну, а если оставаться в рамках прагаматичной современной политики, плеснуть толику дёгтя в бочку мёда, которой стало решение Лаврова идти на грядущие выборы в первых рядах «Единой России», которой это, не дай Б-г, очков может добавить. Лавров человек в мире известный и в стране популярный, репутация у него хорошая, рейтинг и уровень доверия населения — один из самых высоких в отечественной политике. Не Милонов. Так что, не дай Б-г на нём и его коллегах, среди которых особо выделяется Шойгу, изрядный процент голосов ЕдРу прирастёт…

Раскопки ВИ особо не впечатляют, но тут уж, что и как смогли, то и написали. Вот, есть какая-то в МИДе женщина по фамилии Полякова (у известного до революции в Российской империи железнодорожного еврейского магната, держателя концессий и мецената такая же была — московскую синагогу на Бронной так и называли «Поляковской синагогой»). Правда, судя по тому, что женщину эту с Лавровым связывают, согласно ВИ, проекты в сфере православной благотворительности, вроде восстановления храма преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе, она не потомок, а всего лишь однофамилица помянутого магната. Даже обидно. Такой мог бы выйти материал! Благо, название «расследования» ВИ обязывает: «Главная тайна министра Лаврова».

Поскольку работает сия дама в МИДе, её с Лавровым видели на разных мероприятиях. Ну, с ним много кого на МИДовских приёмах видели. Здоровенная контора, там и у автора несколько десятков знакомых и бывших студентов не на последних позициях работают, и некоторых он с министром не раз в разных странах видел. А ещё у этой самой дамы есть родня и все они почему-то не нищие. Хотя размеры их состояния, указанного в рублях, вообще-то не впечатляют. Ничего особенного. Ну, есть у некоторых из них дома. Ну, машины неплохие. Но явно не из списка Forbes народ. Хотя и не бомжи. Так бомжей в МИДе с советских времён автору, при всём желании, никак припомнить не удаётся — с 60-х годов ни одного. А ведь всё детство и юность соседи оттуда были, включая экс-министра Дмитрия Трофимовича Шепилова, который на этаж ниже автора на Кутузовском жил…

Дальнейшее содержание разоблачающего тайны МИДа и его руководителя материала ВИ пересказывать бесполезно за полной невнятностью, хотя оно явно навеяно двумя бессмертными литературными источниками. Один из них — юмористический рассказ Марка Твена о попытке участия в выборах в США и той кампании, которая после этого вокруг него поднялась. Следуя этой логике, мы вскоре узнаем из новых «расследований» ВИ, что именно Лавров стоит за пирамидами МММ, «Властелины» и «Хопра-инвест», убийством Влада Листьева, дефолтом 1998 года, Первой и Второй войнами в Чечне, а также о наличии у него на всех континентах пары десятков брошенных на произвол судьбы несовершеннолетних детей всех цветов радуги. Лавров же по исходной профессии к Востоку отношение имеет? Языки учил: дивехи, сингальский…

Дети эти дружно дадут ВИ серию интервью, заливаясь слезами и взывая к совести неизвестного им лично отца и движению BLM. Материал будет проиллюстрирован фотографиями Лаврова с Путиным, Святейшим Кириллом и много кем ещё. Очень будет трогательно читаться. Ну, а второй источник у ВИ — явно Леонид Соловьёв, повесть «Очарованный принц». История чванливого и не очень умного кокандского вельможи о том, как его соперник, полководец Яндарбек, заказал колдовством извести мужа некоей женщины, с которой потом жил, как с вдовой, для чего нанял двух пешаварцев… Примерно так же смутна она была и невнятна, как и сага, рассказанная ВИ. Но усмирим свой калам и укротим воображение. Может, ребята эти просто сказать хотели, что не надо за ЕдРо голосовать, хоть там и Лавров в первых строчках списка? Так прямо бы так и написали! Чего было людям зря бейцы крутить?

Евгений Сатановский


Похожие посты:


  1. Лавры Лаврова, грани Гранина

    2. Лавры Лаврова, грани Гранина

    Ездил в Питер, оттого и играю словами и фамилиями: удалось записать две беседы, с народным артистом Кириллом Лавровым и народным писателем Даниилом Граниным. Оба исчерпывающе ответили на вопросы – и о родимом городе, готовящемся к 300-летию (вопросы, касающиеся [Читать...]


  2. ГРЯДУЩИЕ ЛАВРЫ ЛАВРОВА

    3. ГРЯДУЩИЕ ЛАВРЫ ЛАВРОВА

    Как много девушек хороших (причем весьма разнообразного возраста), как много ласковых имен (в большинстве своем чуждых русскому слуху) появилось за эти три теплых весенних месяца на нашей в конец опопселой эстраде. Пусть поют, пока позволяют возможности… А моя [Читать...]


  3. “ПОДАЙ МНЕ БУДИЛЬНИК: Я ИМ ПО ТЕБЕ ШАРАХНУ!”

    4. “ПОДАЙ МНЕ БУДИЛЬНИК: Я ИМ ПО ТЕБЕ ШАРАХНУ!”

    ТО, ЧТО ДОДОЛЕВ НАЗЫВАЕТ “НЕНУЖНОЕ” …Издатель ДОДОЛЕВ вернулся через 78 лет шастания по глянцевым заграницам к чернорабочей своей функции писать предисловия и кокетливо обозначает их как НЕНУЖНОЕ (см. прошлый номер “НОВОГО ВЗГЛЯДА”) Как принято у его, д., учеников, [Читать...]


  4. ГРЯДУЩИЕ ЛАВРЫ ЛАВРОВА

    5. ГРЯДУЩИЕ ЛАВРЫ ЛАВРОВА

    Как много девушек хороших (причем весьма разнообразного возраста), как много ласковых имен (в большинстве своем чуждых русскому слуху) появилось за эти три теплых весенних месяца на нашей в конец опопселой эстраде. Пусть поют, пока позволяют возможности… А моя [Читать...]


  5. Лилия Лаврова из «Молодёжки» сыграет Монику Белуччи

    6. Лилия Лаврова из «Молодёжки» сыграет Монику Белуччи

    Актриса Лилия Лаврова сыграет 20-летнюю Монику Белуччи. Съемки американской картины под рабочим названием «Страсть» стартуют в начале 2017 года. Продюсеры нашли фотографии звезды российского сериала «Молодежка» в международной актерской базе портала IMDb, где она зарегистрировалась год назад. – [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»