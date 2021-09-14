«Пилот» на взлете

В Иванове стартовал фестиваль сериалов

Третий российский фестиваль сериалов «Пилот» открылся в Иванове. Церемония открытия состоялась 10 сентября, а сериалом открытия стал «Воскресенский» режиссера Дмитрия Петруня.

В составе жюри — актриса Марина Зудина, режиссер Петр Буслов, сценарист Роман Кантор, актер Александр Робак. Председателем жюри «Пилота» стал Юрий Стоянов. Им предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший продюсер», «Лучший сценарист», «Лучший актер/актриса», а также вручить специальный Приз жюри. «Лучший пилот сериала» будет определен зрительским голосованием.

В программе смотра — 13 самых ожидаемых проектов, включая «Вертинский» Дуни Смирновой, «Исправление и наказание» Анны Пармас, «Ева, рожай!» Клима Шипенко, «Чиновница» Оксаны Карас и «Вне себя» Александра Дулерайна.

Президент «Пилота» Валерий Тодоровский на открытии подчеркнул, что еще лет 20 назад сериалы считались для карьеры большого артиста серьезным шагом назад и чуть ли не постыдным делом, но индустрия совершила огромный рывок в развитии, и теперь отношение к сериалам кардинально изменилось. Не поспоришь: многие сериалы у нас могут спокойно давать уроки полнометражкам. Жаль, правда, что не всегда дело здесь именно в росте качества самих сериалов.