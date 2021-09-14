{ 14 сентября 2021 }

«Пилот» на взлете

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

В Иванове стартовал фестиваль сериалов

Третий российский фестиваль сериалов «Пилот» открылся в Иванове. Церемония открытия состоялась 10 сентября, а сериалом открытия стал «Воскресенский» режиссера Дмитрия Петруня.

В составе жюри — актриса Марина Зудина, режиссер Петр Буслов, сценарист Роман Кантор, актер Александр Робак. Председателем жюри «Пилота» стал Юрий Стоянов. Им предстоит выбрать победителей в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший продюсер», «Лучший сценарист», «Лучший актер/актриса», а также вручить специальный Приз жюри. «Лучший пилот сериала» будет определен зрительским голосованием.

В программе смотра — 13 самых ожидаемых проектов, включая «Вертинский» Дуни Смирновой, «Исправление и наказание» Анны Пармас, «Ева, рожай!» Клима Шипенко, «Чиновница» Оксаны Карас и «Вне себя» Александра Дулерайна.

Президент «Пилота» Валерий Тодоровский на открытии подчеркнул, что еще лет 20 назад сериалы считались для карьеры большого артиста серьезным шагом назад и чуть ли не постыдным делом, но индустрия совершила огромный рывок в развитии, и теперь отношение к сериалам кардинально изменилось. Не поспоришь: многие сериалы у нас могут спокойно давать уроки полнометражкам. Жаль, правда, что не всегда дело здесь именно в росте качества самих сериалов.

НЕВМИНКУЛЬТ


Похожие посты:


  1. В состав жюри Каннского кинофестиваля вошли Николь Кидман и Кристоф Вальц

    2. В состав жюри Каннского кинофестиваля вошли Николь Кидман и Кристоф Вальц

    Оглашен состав жюри 66-го Каннского кинофестиваля. В состав жюри вошли актеры Николь Кидман и Кристоф Вальц. 66-й Каннский кинофестиваль пройдёт с 15 по 26 мая. В конкурсную программу этого года входят новые фильмы Николаса Вингдинга Рёфна, Стивена Содерберга, [Читать...]


  2. «Пилот» улетел, но обещал вернуться

    3. «Пилот» улетел, но обещал вернуться

    Очередная фестивальная отмена. Третий российский фестиваль сериалов «Пилот», запланированный с 25 по 27 июня в Иваново, переносится по всем понятной причине. Новые даты пока неизвестны, но и так несложно догадаться, что все завязано на готовности людей обрести, наконец, [Читать...]


  3. У группы «Пилот» изменился состав

    4. У группы «Пилот» изменился состав

    Группа «Пилот» объявила об изменениях в составе. Как сообщается в заявлении коллектива, опубликованном на их официальном сайте, «Пилот» покидают ударник Николай Лысов и бас-гитарист Станислав Марков. «Мы благодарны Николаю Лысову и Станиславу Маркову за годы, проведенные вместе, проделанную [Читать...]


  4. Гильермо дель Торо и Софи Марсо вошли в жюри Каннского кинофестиваля

    5. Гильермо дель Торо и Софи Марсо вошли в жюри Каннского кинофестиваля

    Организаторы Каннского кинофестиваля, который пройдет во французском Канне с 13 по 24 мая 2015 года, объявил в прямом состав жюри коносмотра. В него вошли девять актеров и режиссеров, в том числе американский актер Джейк Джилленхол, британская актриса Сиенна [Читать...]


  5. Кино. Дни рождения. 8 марта

    6. Кино. Дни рождения. 8 марта

    1906 – Александр Роу, российский режиссер и сценарист. 1921- Дэни де Ла Пателье, французский режиссер и сценарист. 1922 – Евгений Матвеев, российский актер, режиссер и сценарист. 1931 – Анри Вартанов, российский критик. 1941 – Андрей Миронов, российский актер. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»