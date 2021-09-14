Правила поведения российской «элиты»

В чём всё-таки истинные причины того, что российские чиновники и бизнесмены дружно, вплоть до высших эшелонов, отправляют деньги на зарубежные счета, покупают там недвижимость и отправляют за рубеж учиться детей, а заодно и жён — за ними присматривать? Ну и, бывает, сами там живут, или хотя бы в отпуска и на выходные ездят? Плюс, многие гражданство или, хотя бы, вид на жительство тамошние имеют, что им перемещение через границу сильно упрощает и жизнь в тех странах, которые они предпочитают, тоже. И ничего их не может заставить от этого отказаться. Хоть кол на голове теши. Было уже — пытались приказывать, запрещать те или иные посты занимать, или как-то иначе это дело ограничивать. Ни черта не вышло.

Каждый раз наше, грозное в других случаях начальство, идёт на попятый и либо про свои запреты тихо забывает, как их и не было, либо вводит исключения из очередного правила, оговаривая, что таких исключений мало, вызваны они совершенно непреложными обстоятельствами, а для государства те люди, к которым оные исключения применены, слишком важны и ценны, чтобы оно могло себе позволить от них отказаться. Правда, списков сих особо важных и ценных особ никто никогда не публикует и объяснения того, чем именно они те преференции и бонусы заслужили, публике не предоставляет. Так что создаётся устойчивое впечатление, что все они или блатные, или по старинному русскому обычаю занесли, что положено кому положено, после чего от них и отстали.

Исключения вскоре после этого опять становятся правилом и цикл повторяется заново. Так что, даже наблюдать за этим не очень интересно: всё равно понятно, чем всё кончится. Ничем. Как и происходит многое в нашем Б-госпасаемом отечестве веками подряд, что несколько умеряет вред от скрупулезного, точного в мелких и мельчайших деталях исполнения начальственных указов, рескриптов и инициатив, каждая из которых сама по себе на диво хороша, но как её реализуешь, такое получается, что, сидя на руинах недавнего нестроения, невольно думаешь: «Зачем было нужно весь этот бордель с плясками под фисгармонию трогать, кому он мешал?» И вправду — зачем? Так у нас и воспитывается в верхах постепенно меланхолическое спокойствие духа.

Отстранённость по части нереализуемости насаждения сверху патриотизма, правда, традиционно касается в современной России исключительно верхов и не относится к низшим сословиям. Им велено любить Б-га и посещать соборы и церкви шаговой доступности, а детей в школах учить основам православия, и куда они денутся? Тем более, есть и храмы других религий, а также наставления по ним для инородцев и иноверцев, которых в стране нашей море. Опять же, сказано, что Невский был наше всё, Грозный великий царь, не хуже Петра, а Малюта митрополита не душил, значит не душил. Екатерина Великая? Великая. Николаи оба хороши, а Второй, так даже никакой и не лузер, а мученик. Ну, а из Александров более прочих замечателен Третий.

Большевики плохи, Сталин хорош, хотя и с перегибами, а лучше всех Ельцин и Собчак. Про нынешнего Первого и говорить не стоит, он вообще вне конкуренции. И это, кстати, во многом и в самом деле так. Кабы не нукеры его… Такие среди них встречаются бестолочи, так они всё, чем занимаются, и с такими последствиями прогаживают и до такой степени своему шефу репутацию портят в народе… Но это о другом. Спасибо ещё, что хотя бы итоги Отечественной войны начальство не хочет пересматривать, а то совсем кисло бы на душе стало. Что до того, отчего «элита» наша аэродромы себе запасные подальше от родины строит и там семейные гнёзда вьёт… А просто не верят они, что спокойная, сытая и богатая жизнь у них — надолго. Исторический опыт. Ну и готовятся загодя к какому угодно облому.

Революция начнётся или распадётся страна, репрессии вспыхнут или просто кадры поменяют, а они уже там, далёко, да не с пустыми карманами. И жить есть где, а не как после Гражданской войны, когда белые красным страну проиграли. Да и семья пристроена. Все дети с хорошим, чтоб не сказать очень хорошим, местным образованием. Жена голову не морочит. Быт заранее налажен и на будущее деньги есть — иногда на несколько поколений их запасено. Ну, понятно, что-то там, дома, останется, не без этого. Жалко, но не смертельно. Такие у людей в голове мысли и оттого они так себя и ведут. Взглянешь на это с учётом всего, что в нашей истории было, так даже особо их и осуждать рука не поднимется и голос не возвысится. Не всем же в этом мире охота из принципа головой рисковать… Автор тут явное исключение.