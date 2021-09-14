Звонок другу

Позвонил другу, живущему в Соединённых Штатах, куда он вывез семью на волне развала Советского Союза, когда совершенно непонятно было, чем всё в итоге закончится и не обвалится ли вся страна в гражданскую войну, которая уже начиналась на национальных окраинах. Нормальный средний класс, программист, причём хороший. Дети получили образование и оба превосходно устроены. Жена работает и работой вполне довольна. Дом свой. В отпуск могут поехать куда угодно, хотя предпочитают Европу или Израиль. Ну, нормально люди живут — дай Б-г всякому. В миллионеры не выбились, но от этого особо не страдают. Что называется, чтоб не было хуже. Поскольку насчёт того, что может быть хуже — это там сейчас запросто.

Жизнь вообще штука непредсказуемая, а с учётом коронавируса… Но это преходяще. Поскольку в каждой избушке свои за-бушки и Америка не исключение. Застал ребят своим звонком на пляже — океан, как всегда, холодный, но воздух прогрелся до 30°, хоть и Нью-Джерси. Однако — без внуков. Внукам на пляж нельзя: родители против. Сын у друга в рамках воспитания у него в детстве национальных традиций, когда его папа с собой таскал по субботам в синагогу, как это с молодыми людьми бывает, проникся религией и в итоге ушёл в самые настоящие ортодоксы. Что это такое, когда у нормальных светских людей дети примыкают к ортодоксии, какой угодно, в том числе еврейской, те, кто этого на себе не испытал, представить не могут. Считай, дети живут в другом мире.

К примеру, для того, чтобы внуков вообще к бабушке с дедушкой пускали, приходится полностью менять стиль жизни: еда и посуда должны быть кошерными. Иначе никак. Кто в этом мире с детства сам рос, тому нормально, но обычного, советского по воспитанию человека, колбасит от таких загогулин со страшной силой. И, главное, забросил сам друг в итоге свою привычку ходить в синагогу по субботам, а уже поздно. Сына не вернёшь и с внуками отношения будут только такими, как тот их всех заморочит. Это же его дети — он их теперь по своему воспитывает. И винить некого — сам дурак. Пытался сделать как лучше, а получилось, как всегда в таких случаях и получается. Сам себе выстрелил в ногу, как говорят в Израиле, и это теперь даже понимает, но задним умом-то каждый крепок…

С дочкой всё в этом плане нормально, она осталась светской девушкой. Только вот замуж в своей Калифорнии так и не вышла. Не за кого. То есть, в её окружении, а работает она юристом и, как положено в Америке, работает на износ, образованных и симпатичных людей до черта, только вот одна закавыка: сплошные геи. Модно это там. Одно слово, Лос-Анжелес. Ей что теперь, с латиносами из наркомафии идти знакомиться, или ехать в сельскую местность, фермера себе искать? А на фига она, городская, тому фермеру? И он ей на кой чёрт сдался со своими коровами, курами, арахисом и кукурузой? В общем, народу вокруг полно, а нормальных мужиков нет. Причём ситуация становится всё хуже, поскольку мода на однополую ориентацию довольно быстро переходит в жёсткое давление на всё и всех нормальных.

Те из Калифорнии сваливают в другие штаты с заметной и всё более нарастающей скоростью. Причём происходят такого рода процессы во всей Америке, так что народ всерьёз говорит о том, что ничем хорошим это не кончится: или она расколется, и не на две части, а минимум на три, или начнётся новая гражданская война. А тем временем, с юга США подпирают мигранты из стран Латинской Америки и это ребята вообще не из той цивилизации. Администрация Байдена останавливать их не даёт и те сотнями тысяч прут через мексиканскую границу, что не обещает спокойной старости никому. Тихий дурдом. Ну и, в качестве крема на торте, в корпорациях и фирмах, имеющих хоть какое-то отношение к современным отраслям экономики, идёт форменная промывка мозгов.

Чистый Оруэлл, «1984». «Большой брат смотрит на тебя», — да не просто смотрит, а влезает в нутро и прошкуривает до печёнок, объясняя, что и как в этой жизни должно быть, согласно правильному учению сексуальных и расовых меньшинств. Тесты у работодателей пошли на тему проверки толерантности и того, насколько тот или иной работник лоялен к базовым установкам Демократической партии и её нынешнего правительства. Фото с вопросами: девушка и юноша, чёрный и белый, и вопросы на тему того, какие ассоциации эти фото у вас вызывают. Кто из них может быть женой? Кто может быть секретаршей? И так далее. Чьи жизни важны? Правильный ответ — чёрных. Не дай Б-г ответить, что всех. Уволят к чёртовой матери, как скрытого расиста. Одно слово — общеамериканский дурдом.

Долой власть гетеросексуальных белых мужчин — главная тема тамошней современности. Да с каким напором эта хрень вбивается людям в головы! Хунвейбинам времён Мао или нашим воинствующим безбожникам, времён Гражданской войны и Военного коммунизма, такие извращения и в голову прийти не могли. Всё-таки, ни в 20-50-х у нас, ни чуть позже у китайцев, не было социальных сетей и всей той системы, в которой нынешние американцы барахтаются, как мухи в паутине. Ну, были у нас КПСС и ВЛКСМ, а в Китае была и есть КПК. Были единственно верная идеология, оседлавшее её начальство и всё, связанное с этим тошнотное ханжество. Но с какого-то момента и квалификация много чего стоила. Американцы же сейчас как раз умников первыми и зачищают… Дай им Б-г в этом преуспеть.