ЕГЭ хотят сделать добровольным

КПРФ внесла в Госдуму свой предвыборный агитационный законопроект. У ЕР таким законопроектом стала отмена техосмотра, а коммунисты пошли дальше и замахнулись на любимое ими ЕГЭ. Они хотят сделать его добровольным, дать вузам право самим придумывать вступительные экзамены и по мелочи зачем-то ввести обязательную устную часть в экзаменах по истории и обществознанию (будут воспитывать участников политических ток-шоу).

Формальная часть законопроекта скучная, кроме даты начала действия закона — 1 января 2023 года: будет «весело» для образования за год придумывать новую систему экзаменов. Но самое веселье начинается в пояснительной записке. В ней КПРФ сетует со ссылками на неназванные опросы, что молодежь стала слишком глупая. Например, «около половины полагает, что в 1917 году царя свергли большевики», что вроде бы хорошо для КПРФ — это заслуга. Или уже не заслуга, и КПРФ за царизм? КПРФ читала «Краткий курс истории ВКП(б)», где чёрным по белому написано: «Рабочие России и партия большевиков оказались первыми в мире, которые с успехом использовали слабость капитализма, прорвали фронт империализма, свергли царя и создали Советы рабочих и солдатских депутатов»?

КПРФ пишет, что ЕГЭ достиг цели «расширения доступа абитуриентов в ведущие вузы», но это «обедняет интеллектуальный потенциал» регионов. То есть надо сократить поступление провинциалов в столичные визы как в Китае. «Стремясь уклониться от сдачи ЕГЭ, около 55 процентов всех выпускников девятых классов идут не в старшую школу, но в систему профессионального образования. В результате многие сельские школы переводятся в разряд основных, что провоцирует отъезд квалифицированных кадров из села в районные центры или города и наносит прямой ущерб развитию сельского хозяйства», — пишут коммунисты. Вместо закона о сохранении школ, они предлагают отменить экзамен. По логике КПРФ есть люди, которые идут в колледжи (это как бы плохо) из-за ЕГЭ, и после его отмены они перестанут туда идти и закончат 11 классов. Что дальше выпускники будут делать? Потеряв два года, всё равно идти в колледж? Руками копать картошку? Для современного сельского хозяйства нужны образованные специалисты, а не 11-классники.

Но и самый веселый аргумент КПРФ: «70 процентов всех абитуриентов готовятся к ЕГЭ при помощи репетиторов. При этом семьи с высокими доходами тратят на эти цели примерно в пять раз больше средств, чем семьи с низкими доходами». Как они будут готовиться, когда КПРФ введёт в каждом вузе отдельные экзамены? Для бедных семей без коррупционных связей легче будет просто накопить на платное обучение, чем нанимать репетиторов из каждого вуза.