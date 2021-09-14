{ 14 сентября 2021 }

Комментатор Денис Казанский ушел с «МатчТВ»

Рубрики: [Telegram]  [ТВ]  

Как тонкий ручей переходит в бурную реку, так и исход узнаваемых персонажей с «главного спортивного канала» превратился в тенденцию. За три месяца ушли Михаил Моссаковский, Нобель Арустамян, а теперь вот и Денис Казанский. При этом если Моссаковский уходил в некий спецпроект на Кипре, а Нобель разошëлся во мнениях с руководством, то Казанский буквально только что превосходно отработал Токийскую Олимпиаду, значительно увеличив армию собственных поклонников и заочно получив неофициальный титул «губерниев здорового человека».

Подробности расставания Денис Казанский обещает раскрыть в ближайшем выпуске «Коммент-шоу» (где от «Матча» остался один Константин Генич. Пока же отметим, что даже смена руководства канала не смогла поправить общую печальную ситуацию с «МатчТВ» и спортивным вещанием в целом.

Любопытствующих отсылаем к youtube-каналу «Аналитика Глебчика» — как-то так «случайно» вышло, что Глеб Чернявский за те же 3 месяца поговорил почти со всеми узнаваемыми голосами телеспорта. Особенно богатым в плане инсайдов вышла беседа с Романом Гутцайтом — нынешний шеф-редактор Окко и комментатор Первого может себе позволить больше.

Но лишившись голоса (голосов), российский футбол, возможно, обретет свободу. «Минус два» для «Матча» дают «плюс сколько угодно» для того же Окко в борьбе за права на РПЛ. Если не учитывать Губерниева, превращающего всë в биатлон и греблю, от легендарной комментаторской 8-16 осталось буквально несколько человек, из которых безусловно узнаваемым является только лишь Черданцев, в меньшей степени — Генич. Вместе с тем узнаваемость — крайне важное качество для тех, кто смотрит футбол регулярно, а не от случая к случаю или «потому что бесплатно». Для тех, кто может и хочет заплатить за подписку. Например, за Окко Спорт.

Методичка


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