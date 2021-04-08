О правилах поведения страны

Провёл опрос на радио насчёт того, как нам себя вести с Соединёнными Штатами. Выборка получилась более чем представительная: две тысячи человек меньше, чем за сорок минут. 93% (!) считают, что Россия должна жёстко и напористо проводить собственную политику, не обращая внимания ни на кого, включая американцев, и опережая их везде, где только можно. Пускай, если хотят, подстраиваются. 2% полагают правильным глухую оборону, в которой мы сейчас по большей части и находимся. Наконец, 5% готовы подстраиваться под американцев и Запад в целом, лишь бы они нами были удовлетворены и не приставали.

Первая стратегия – штурм и натиск. Напористая, быстрая и бескомпромиссная. Продавливать и заставлять вести себя так, как это нужно нам, а не наоборот. И, что существенно, вести всех участников процесса за собой, обгоняя противников везде. Вторая – отбиваемся, но в наступление не переходим и на конфликты не нарываемся. Третья… Вообще-то это – чистая капитуляция по всем пунктам. Готовность быть хоть колонией, хоть протекторатом. Что называется: хоть тушкой, хоть чучелом только бы в западном мире и вместе с ним. Какие уж тут национальные интересы… Помнится, покойная Новодворская вообще призывала на колени перед Америкой встать и повиниться, неважно, в чём именно.

Расклад неплох. Вопрос лишь в том, в какой конкретно категории начальство. Что там Наполеон говорил, про армию баранов, во главе которых стоит лев и армию львов, которых возглавляет баран? Тот самый случай. В конце 80-х и 90-е нами командовали люди с психологией 5%-ников. Причём их и сегодня в начальстве полным-полно. Готовы что угодно сдать – страну, всех тех, кто в ней живёт, себя с потрохами, даже не за что-то конкретное, а за доброе слово. Как там Никитины в “Золотом ключике” пели? “На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним, что хошь”. “Какое небо голубое” эта песенка называлась. Мы в ней три десятка лет живём.

Опять же, начальство нынешнее, похоже, чистые 2%-ники. Говорят много, делают мало, причём зачастую не то, не там и не тогда, когда это делать надо, а когда поезд уже давно ушёл. Замечая это, радуются, что можно ничего не делать, раз уже всё равно поздно. Причём так сильно радуются, что это всем окружающим заметно. Случайно выиграв, этого пугаются и пытаются сдать назад, затормозить и минимизировать последствия, отчего становится только хуже. Предпочитают обороняться. На удары и уколы отвечают исключительно вербально, для чего держат специально обученных людей. Из кадров предпочитают вороватые, на местах – бандитов. Из молодёжи – наглецов и карьеристов, на которых пробы ставить некуда.

Наконец, абсолютное большинство… Типичный народ нашей страны. Никому не верит, никого не боится, отбиваться готов хоть от своих, хоть от чужих. Численный перевес противника не смущает. Лучшую экипировку, оснащение и вооружение врага воспринимает, как будущие трофеи. Материальная заинтересованность в результатах драки отсутствует: дерётся как Портос, просто потому, что дерётся. В связи с чем, обычно, и выигрывает, поскольку больше так никто в мире не делает. Долго собирается с мыслями и раскачивается, но если уж началось, бьёт больно, не за страх, а за совесть. Хотя отходчив и готов врага простить – после явной победы над ним.

В общем, понятно. Хотя какой от всего этого в реальной жизни прок… В нашем партизанском отряде “с предателем” партизан-то нет, одни предатели. Национальные интересы отдельно, ведомственные и клановые отдельно, личные на поверхности, включая персон более чем официальных, в том числе из высших эшелонов. Отчего и происходит весь тот горький катаклизм, который мы с печалью наблюдаем (спасибо Данелии за цитату). И чем весь этот балаган на конной тяге закончится, непонятно совершенно. По Донбассу видно. Всё рубим кошке хвост по частям и заклинаем пространство в стиле кота Леопольда, чтобы “жить дружно”… Так надоело!