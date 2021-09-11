{ 11 сентября 2021 }

Тайная муза Google

Рубрики: [Telegram]  [Звезды]  

Джей Ло

В 2019 Джей Ло появилась на показе Версаче в новой версии нашумевшего платья, которое она надевала на Грэмми в 2000. На волне ажиотажа от возвращения легенды, Google решили поделиться своей маленькой тайной. 20 лет назад именно интерес к этому платью и заставил их создать Google Images. Мысль приходила ребятам и раньше, но они считали, что людям больше нужна текстовая информация, а не фото. А вот когда самым частым поисковым запросом стало фото платья, Google поняли, что настало время расширяться и создали базу данных, откуда мы теперь можем брать для вас классные фоточки.

Шум Гамм


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