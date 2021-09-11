Тайная муза Google

Музыкальный сервис Google Play Music All Access был анонсирован корпорацией Google на конференции Google I/O. Пользователи Google Play Music All Access смогут прослушивать музыку из многомиллионной базы Google. Стоимость ежемесячной подписки составит 9,99 доллара, однако до 30 июня [Читать...]

Приложение Sound Search for Google Play стало доступно в России. По аналогии с «Яндекс. Музыкой», Shazam и множеством других аналогичных сервисов, Sound Search позволяет найти музыкальный трек по звуку через микрофон. Включив Sound Search во время прослушивания незнакомой [Читать...]

Новый сервис Google Play Music стал доступен российским пользователям с 30 сентября 2013 года. С его помощью можно приобретать альбомы и композиции по цене от 5,57 руб. за трек и от 169 руб. за альбом. Контент для нового сервиса будет поставляться [Читать...]

Google собирается выпустить версию своего музыкального потокового сервиса Google Play Music All Access для устройств на платформе iOS, сообщает Engadget. В настоящий момент, согласно данным осведомленных источников, приложение находится в процессе тестирования. Коммерческий запуск Google Play Music для [Читать...]

Компания Google предложит пользователям более 600 фильмов и сериалов компании 20th Century Fox на сервисах Google Play и YouTube. Первым фильмом, доступным по программе Digital HD за три недели до релиза на DVD, Blu-Ray станет картина «Прометей». В [Читать...]