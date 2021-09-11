Принцесса, которую мы заслужили

Британский музыкант Брайан Мэй поддержал создание биографического фильма о Фредди Меркьюри. Бывший коллега Меркьюри по коллективу Queen заявил, что идея ему нравится и более того – ему будет «интересно посмотреть», как с ролью певца справится актер Саша Барон [Читать...]

Саша Барон Коэн принял решение покинуть биографическую ленту о солисте группы Queen Фредди Меркьюри. Причиной ухода актера из проекта послужили творческие разногласия со студией. Саша Барон Коэн изучил сценарий и наработки режиссера, и ему не понравилось, что лента [Читать...]

Компания Rovio, создатель Angry Birds, продолжает использовать в сюжете игры медийных персонажей. Вслед за группой Green Day в игре задействовали «Фредди Меркьюри»: под песню группы Queen «Bicycle Race» в кадре появляется стилизованная под облик Меркьюри желтая птица с [Читать...]

Группа Queen нашла очередного нового вокалиста. К ужасу поклонников Фредди Меркьюри, умершего 20 лет назад, место у микрофона займет победитель шоу «American Idol» Адам Ламберт, андрогинный юноша с блеющим голосом. Ламберт уже выступал с Брайном Мэем и Роджером [Читать...]

Кети Перри заявила, что источником для вдохновения в ходе всей ее музыкальной карьеры служил фронтмен рок-группы Queen Фредди Меркьюри. Поп-певица всегда называла музыканта среди своих кумиров. В новом интервью Cosmopolitan она рассказала следующее: «Трек Queen под названием «Killer [Читать...]