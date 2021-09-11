{ 11 сентября 2021 }

Принцесса, которую мы заслужили

Рубрики: [Telegram]  [Звезды]  

Пришли как-то четверо друзей в гей-бар… Но были они не просто друзьями, а знаменитостями: Фредди Меркьюри, актриса Клео Рокос, комик Кэнни Эверетт и сама принцесса Диана. Ребята хотели весело провести время, но присутствие принцессы могло навлечь на нее конкретные неприятности. Проблему решил Меркьюри — надел на принцессу военный китель, фуражку и темные очки. Как Клео написала позже в своей книге — никто даже не приметил в Диане женщину; она была похожа на милого парня и всю ночь беззаботно веселилась. Ну а Фредди с радостью забирал все лишнее внимание посетителей на себя. Это было не сложно, это — по любви (с).

Шум Гамм


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