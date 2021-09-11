На Амедиатека до экватора добрался «Чепелуэйт» — очередная экранизация Стивена Кинга, правда, тут есть интересная деталь.

Основан сериал на небольшом рассказе Кинга, написанном к тому же в эпистолярном жанре. А «Чепелуэйт» — полновесный сериал на 10 эпизодов. В такой ситуации уже перед просмотром становится понятно, что авторы сериала неизбежно будут додумывать и дописывать до Кинга, а это — так себе затея. История о семье Бун, которая приезжает в поместье Чепелуэйт с дурной славой, и у Кинга, по моему мнению, — не лучший рассказ, а тут он вообще превращается в новое произведение. Я терпеть не могу слово «затянуто», мне кажется, что в 99 случаях из 100, когда оно произносится, его надо запретить, то «Чепелуэйт» — это, увы, как раз этот случай.

И с первых серий видно, как кинговский рассказ размазывается по экрану тончайшим слоем, как история медленно-медленно раскручивается. Мы знакомимся с главными героями, пугающим домом, а главное — с соседями из города, которые смотрят на Бунов с недоверием и даже отвращением. Затем мы все глубже погружаемся в тайну дома и «Чепелуэйт» становится все более и более волнительным. Но все равно недостаточно: видно, чтобы заполнить 10 серий авторы постоянно отвлекаются на второстепенные, третьестепенные проблемы, большинство из которых придумали сами.

И поэтому уже к середине сезона к «Чепелуэйту» начинаешь относиться как к филлеру или фоновому досугу, который идеально подойдет либо для невнимательных зрителей, смотрящих вполглаза, либо для матерых синефилов/кингофилов, которые уже все вокруг посмотрели, а хочется еще.

И от этого грустно, потому что я, например, уже давно без ума от артиста Броуди, который то закапывает свою карьеру у Сарика Андреасяна, то вот откапывает её снова. Видно, что он больше собственной роли тут, да и вообще всего сериала, но что поделать. Напряжение и тайна тоже вроде есть, но их буквально надо цедить по капле.

В голове теплится надежда, что во второй части сезона это растягивание Кинга закончится, но разум подсказывает, что нет.