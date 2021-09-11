{ 11 сентября 2021 }

«Чепелуэйт» — очередная экранизация Стивена Кинга

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

На Амедиатека до экватора добрался «Чепелуэйт» — очередная экранизация Стивена Кинга, правда, тут есть интересная деталь.

Основан сериал на небольшом рассказе Кинга, написанном к тому же в эпистолярном жанре. А «Чепелуэйт» — полновесный сериал на 10 эпизодов. В такой ситуации уже перед просмотром становится понятно, что авторы сериала неизбежно будут додумывать и дописывать до Кинга, а это — так себе затея. История о семье Бун, которая приезжает в поместье Чепелуэйт с дурной славой, и у Кинга, по моему мнению, — не лучший рассказ, а тут он вообще превращается в новое произведение. Я терпеть не могу слово «затянуто», мне кажется, что в 99 случаях из 100, когда оно произносится, его надо запретить, то «Чепелуэйт» — это, увы, как раз этот случай.

И с первых серий видно, как кинговский рассказ размазывается по экрану тончайшим слоем, как история медленно-медленно раскручивается. Мы знакомимся с главными героями, пугающим домом, а главное — с соседями из города, которые смотрят на Бунов с недоверием и даже отвращением. Затем мы все глубже погружаемся в тайну дома и «Чепелуэйт» становится все более и более волнительным. Но все равно недостаточно: видно, чтобы заполнить 10 серий авторы постоянно отвлекаются на второстепенные, третьестепенные проблемы, большинство из которых придумали сами.

И поэтому уже к середине сезона к «Чепелуэйту» начинаешь относиться как к филлеру или фоновому досугу, который идеально подойдет либо для невнимательных зрителей, смотрящих вполглаза, либо для матерых синефилов/кингофилов, которые уже все вокруг посмотрели, а хочется еще.

И от этого грустно, потому что я, например, уже давно без ума от артиста Броуди, который то закапывает свою карьеру у Сарика Андреасяна, то вот откапывает её снова. Видно, что он больше собственной роли тут, да и вообще всего сериала, но что поделать. Напряжение и тайна тоже вроде есть, но их буквально надо цедить по капле.

В голове теплится надежда, что во второй части сезона это растягивание Кинга закончится, но разум подсказывает, что нет.

Кроненберг Нефильтрованный


Похожие посты:


  1. Экранизизация рассказа Стивена Кинга «Бабуля»

    2. Экранизизация рассказа Стивена Кинга «Бабуля»

    Universal Pictures совместно с продюсерской компанией Джейсона Блума Blumhouse Prods. Начинают работать над экранизацией рассказа Стивена Кинга «Бабуля», вышедшего в 1985 году. Режиссером станет Питер Корнуэлл («Призраки в Коннектикуте»). Сценарий напишет Мэтт Гринберг («1408»). Главную роль в фильме исполнит звезда [Читать...]


  2. Джей Джей Абрамс может заняться романом Стивена Кинга «11/22/63»

    3. Джей Джей Абрамс может заняться романом Стивена Кинга «11/22/63»

    Компания режиссера и продюсера Абрамса Bad Robot в настоящий момент ведет переговоры о приобретении прав на экранизацию бестселлера Стивена Кинга «11/22/63». Deadline также стало известно, что, возможно, книга станет основой для телесериала или мини-сериала для кабельного телевидения. В [Читать...]


  3. Джей Джей Абрамс займется сериалом по «11/22/64» Стивена Кинга

    4. Джей Джей Абрамс займется сериалом по «11/22/64» Стивена Кинга

    Режиссер и продюсер Джей Джей Абрамс вместе со своей компанией Bad Robot поставит сериал по книге «11/22/64» Стивена Кинга для онлайн-канала Hulu.  Роман, вышедший в 2011 году, рассказывает о 35-летнем учителе, который, будучи одержимым загадкой убийства Джона Ф. Кеннеди, [Читать...]


  4. Кэри Фукунага отказался снимать «Оно» Стивена Кинга

    5. Кэри Фукунага отказался снимать «Оно» Стивена Кинга

    Американский постановщик Кэри Фукунага, широко известный благодаря сериалу «Настоящий детектив», не будет работать над киноадаптацией романа Стивена Кинга «Оно». Как сообщают инсайдеры Variety, причиной ухода мог стать ограниченный бюджет. По этой же причине создатели проекта в будущем могут [Читать...]


  5. КОШМАР В СТИЛЕ СТИВЕНА КИНГА

    6. КОШМАР В СТИЛЕ СТИВЕНА КИНГА

    Холодильник, пожирающий людей? Бред в стиле Кинга? Конечно! Некоторые, впрочем, готовы в это поверить, как и в то, что мобильный телефон – исчадие ада. Все чаще в нашей прессе появляются статьи о том, что, мол, пользователь сотовой связи [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»