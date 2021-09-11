В ходе недавнего интервью Кёртис Джексон (ака 50 Сent) рассказал, что своим характером обязан маме. В детстве они жили в не самом хорошем районе, так что сильная и суровая Сабрина учила сына выживанию почти с пеленок. Когда Кёртиса впервые забуллили в начальной школе, он просто побежал домой, ибо хотел скрыться от обидчиков. Маму такой расклад не устроил. Она даже слышать не хотела о том, что по силе сын уступает группе ребят. Она дала Кёртису носок, напихала туда игрушек сына и послала его обратно к плохим ребятам давать отпор. «Используй все, что видишь вокруг, ведь нет такой вещи как честная борьба» — слова мамы буквально въелись в сознание парня. И хоть от строгого воспитания у рэпера до сих пор остались не самые приятные воспоминания, 50 Cent благодарен, что мама помогла ему приобрести характер настоящего бойца, который помогает Кертису по сей день.
{ 11 сентября 2021 }
Уроки по выживанию в гетто
$LF
Оставьте комментарий
|««« Финские динозавры пилят рифы для детей
|Принцесса, которую мы заслужили »»»