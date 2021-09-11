Уроки по выживанию в гетто

Фейсбук – это химически чистый фашизм. Каждому предлагается свое собственное гетто. Всего один неосторожный комментарий – и ты помещен системой в «патриотический лагерь». Здесь есть вышки, надзиратели, законники… Есть свои «петухи». Это залетные комментаторы из других секторов. которые [Читать...]

КПРФ запрещает уроки информатики. Коммунисты продолжают доить корову дистанционного образования. В предверии возможной третьей волны пандемии эта тема снова может стать актуальной. Вчера депутат от КПРФ Лебедев внес в Госдуму законопроект о запрете дистанционного и электронного обучения в [Читать...]