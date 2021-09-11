{ 11 сентября 2021 }

Финские динозавры пилят рифы для детей

Рубрики: [Telegram]  [Музыка]  

Мировая столица тяжелой музыки, Финляндия, не оставила шансов даже детям! Хеви-метал должен всасываться в кровь вместе с материнским молоком! Финская группа Hevisaurus — прикольные ребята, которые играют хэви-метал в костюмах динозавров, а их музыка заходит и детям, и даже их родителям. Через рычащие песни парни рассказывают поучительные сказки и легенды, а во время концертов всегда придерживаются определенной громкости — не вредить же детским ушкам. Получается очень даже атмосферненько! Сейчас Хэвизавры уже гастролируют по Скандинавии и думают о более масштабных турах.

Шум Гамм


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