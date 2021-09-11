Финские динозавры пилят рифы для детей

О ДЕТЯХ — Мои дети — это реактивные двойняшки. Сейчас у них такой возраст, когда они все познают, и приходится с ними договариваться. Я им не даю слушать дешевую вторичную музыку, где нет вменяемых текстов. Также мы не [Читать...]

Майкл Джексон, подтверждая свою репутацию “друга детей”, решил стать продюсером постановки “черной” версии классической сказки о Золушке “Sisterella”. Спектакль откроется уже в этом году на сцене нью-йоркского Musical Theater Works, а затем переместится в Pasadena Playhouse в Калифорнии. [Читать...]