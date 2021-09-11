Кунг-фу матрица от Марвел возглавила прокат

Повторные прокаты — это крутой тренд, но ясно, что основной доход приносят новинки, по крайней мере, пока. Очередной кинокомикс от «Марвел» не оставил впечатления «повторного проката», пускай и откровением не показался. «Шан-Чи и легенда тысячи колец» одной ногой опирается на классические каноны своей киновселенной, второй — на азиатский колорит и смотрится вполне задорно, особенно в сравнении с «Вдовой». Воспитанникам боевиков Гонконга и драк из «Матрицы» (боевку здесь ставил тот же человек) — зашло почти как фанатам непосредственно «Марвел».
Первый «главный азиат» киновселенной своими мистическими кулаками собрал в России за выходные 240 млн рублей. Драма «После. Глава 3» взяла почти ровно в два раза меньше (118,2), 88,3 млн легли на счет вернувшегося «Босса-молокососа» (детям зашло сильно слабее первой части), и мы наблюдаем классическую картину разделения аудиторий.