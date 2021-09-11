Кунг-фу матрица от Марвел возглавила прокат

В продолжение фильма «Мстители» может появиться персонаж по прозвищу Мисс Марвел. « – Британские актрисы Эмили Блант и Рут Уилсон соревнуются друг с другом за право получить новую роль в Голливуде. Эмили, снимавшаяся в «Молодой Виктории», и Рут [Читать...]

На днях вышел первый эпизод долгожданного сериала «Локи» из киновселенной «Марвел». И пока зрители обсуждают уже традиционное для данного персонажа сочетание глубины и юмора (камни бесконечности в шкатулке контрафактных безделиц — это бесценно), многих всерьез обеспокоил вопрос половой [Читать...]

Продолжение мультипликационной ленты «Гадкий Я» продолжает удерживать лидерство по сборам в американском прокате. В дебютный уик-энд картина о злодее Грю собрала 82.500.000 долларов, что уже превысило её общий бюджет. Вторую строчку удерживает фильм Гора Вербински «Одинокий рейнджер» с [Читать...]

Интересно получается — как только Marvel и DC стали широко продвигать свои фильмы с супергероинями в главных ролях, все как будто забыли о том, что женщины в киносупергероике появились уже достаточно давно. Просто о недостойных экземплярах предпочитают умалчивать [Читать...]

Америка обрела нового лидера кинопроката. В минувшие выходные эстафетную палочку перехватил новый фильм Бальтасара Кормакура «2 ствола» с Дензелом Вашингтоном и Марком Уолбергом в главных ролях, сообщает ComingSoon. На экране звездный дуэт из порядочных полицейских превратился в дерзких [Читать...]