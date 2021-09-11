Бортко выступил против цензурной гильотины Певцова

Владимир Бортко не поддержал инициативу Дмитрия Певцова о создании комиссии по цензурированию произведений искусства, включая фильмы и спектакли. Режиссер заявил, что выступает против цензуры, и вполне достаточно двух книг: Конституции и Уголовного кодекса.

У нас тоже возникает порой зов цензуры, когда наступаем в какой-нибудь слив «Чайковского» или другой ультрамодный экзерсис кинодефекации. Но это реакция первой сигнальной системы: взять и запретить. Стоит, пожалуй, идти по более сложному пути: продолжать развитие именно общественной реакции, выстраивать систему, в которой хайп на мерзости, убогости и издевательском эпатаже будет приносить куда больше убытков, чем принесет популярность.

Для всего остального и правда хватит двух упомянутых книг. Но только в сочетании с развитым обществом, когда тотального народного бана будут опасаться больше, чем формального запрета, который легко обходится и даст лишь могучий прирост голосов на западных кинофестивалях.

А Дмитрию Певцову с уважением к фундаментальности его позиции можем лишь напомнить, что строгая идеология и цензура — очень коварны: всем почему-то кажется, что именно их взгляды и ценности лягут в фундамент гильотины, срезающей лишнее. Но стоит ее запустить, и она срежет вообще все грани разнообразия и отличий: сегодня запретив полеты голых дам в фильмах Бортко и книгах Булгакова, а завтра добравшись и до православных песен Певцова, которые он споет чуточку не канонично.