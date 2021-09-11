Панк-группа Тириона Ланнистера

Российская рок-группа «Знаки» готовит новый альбом. Работу над пластинкой музыканты собираются закончить к зиме 2013 г., причем большую часть песен планируется сделать в панк-стилистике, сообщил корреспонденту InterMedia директор группы Михаил Гераськов. Название альбома пока не объявлено, но уже известно, что [Читать...]

Американская панк-группа Get Shot сняла порноклип перед баптистской церковью Уэстборо в знак протеста против насаждаемых церковью взглядов, сообщает Spin. На своей страничке в Facebook группа выложила видео, заявив, что с его помощью они хотели устроить скандал, так как [Читать...]