{ 11 сентября 2021 }

Панк-группа Тириона Ланнистера

Рубрики: [Telegram]  [Звезды]  

Мы уже рассказывали вам про роль Эда Ширана в «Игре престолов». А знаете ли вы, что сам Тирион Ланнистер раньше играл в панк-группе? Актер Питер Динклэйдж в бандитские 90-е неплохо отрывался на сцене со своими друзьями из группы Whizzy. Как говорили очевидцы, парень явно кайфовал от выступлений, любил экспериментировать с нарядами и умело заводил толпу. Питер же жаловался, что на их концертах почти не было девушек. Зато роль Тириона, явно, помогла Питеру «заполнить пробел»! Кто считал, сколько там у Тириона было девушек в сериале?

Шум Гамм


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