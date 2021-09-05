{ 5 сентября 2021 }

Москино откроет киноклуб исторического кино на базе «Звезды»

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Правда, само открытие состоится в кинотеатре «Художественный» 11 сентября и будет приурочено ко Дню Москвы. Зрителям покажут фильм «Небо Москвы», снятый в 1943 году.

Представит картину историк военного кино Григорий Пернавский. В дальнейшем планируется каждый месяц проводить встречи киноклуба в кинотеатре «Звезда», смотреть исторические фильмы и рассказывать о мифах и реальности военно-исторического кино.

С учетом количества побитых на данной почве горшков, дело, безусловно, полезное, и здорово, если киноклуб будут посещать еще и ответственные за съемки военно-исторических картин — и перед началом работ, и после проката.

Главное — сразу задать верную тональность и уровень обсуждения. Знатоков-то пруд пруди, и обсуждение «ошибок киноклуба» будет для многих троллей даже более вкусной едой, чем ошибки непосредственно в фильмах.

НЕВМИНКУЛЬТ


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