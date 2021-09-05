Альбер Камю «Посторонний»: от ненависти до бесчувственности

Скажу честно, писать текст о Камю совсем не хотелось. Его шаткое положение между философией и художественным шарлатанством всегда отпугивало желание воспринимать деятельность Камю серьезно. Одно дело, когда вы представляете себя писателем, и совершенно другое, когда претендуете на звание философа. Как мыслитель, Камю крайне неаргументативен, существуя в вакууме своих, местами нелепых, идей. Можно было бы, конечно, напасть на термин «философия» как таковой, по-хулигански деконструировать его и открыть вход для всей нечисти и юродства, но делать мы этого не будем. Именно поэтому Камю не представлял для меня большого интереса. Игра в умственные концепты, и не более. Но потом выяснилось, что и сам Альбер сомнительно относился к тому, что его при жизни нарекали философом, а вот это уже, как ни странно, вызвало интерес. Ведь что может быть увлекательнее, чем условный вор, срывающий с себя медали за отвагу. Например, единственным интересным для себя вопросом философии Камю считал проблему самоубийства. Такое отношение удивило и позволило посмотреть на Камю, как на писателя. А там есть на что посмотреть.

На фото ещё молодой Жан-Поль Сартр, страдающий от мескалиновых галлюцинаций, Альбер Камю и собака. Собаку Камю, кстати, звали Сигарета. У Сартра тоже было домашнее животное — кошка, по имени Ничто. Дружба Камю с Сартром, однако, основывалась не только на любви к странным именам для животных, но и на общей философской концепции — экзистенциализме. Хотя Камю сам себя экзистенциалистом не считал и даже посвятил критике этого направления несколько работ, но некоторая связь, скрепляющая Альбера с наиболее радикальной философией ХХ-го века, всё же присутствует. Экзистенциализм — философское направление, в основе которого лежит термин «экзистенция» (бытие). Грубо говоря, экзистенциализм изучает существование человека и утверждает главенство его бытия над сущностью. Однако, экзистенциализм ХХ-го века предстал перед массовым читателем в довольно радикальном, в чём то даже маргинальном, виде. Жан-Поль Сартр вместе с Камю, как главные писатели этого направления, привнесли в экзистенциализм отрицание моральных устоев, нигилизм и разочарование в жизни. Знаменитое сартровское «У человека в душе дыра размером с Бога…» лучше всего описывает суть экзистенциализма: кризис идей и великая потеря смыслов. Ну а Камю написал свой монумент утраченному бытию — «Посторонний».

Если в «Тошноте» Сартр всё-таки нашёл выход их экзистенциального кризиса главного героя, то Камю, в этом плане, остался наиболее строг, оставив своего персонажа в глубине поражения, буквально с головой в гильотине. Необузданное ощущение всеобщей болезни, скуки и отсутсвие этики: «Посторонний» Камю интересен тем, что проложил дорожку большой части современной культуры Европы, ведь на вопросы, которые задали экзистенциалисты, мы не ответили до сих пор. Не философская, но культурная проблема — отсутствие больших смыслов, тотальное обмельчание эмоций и нравов. Альбер Камю сводит кризис современного человека к полному отсутствию чувств и переживаний. Полностью аморфный, безидейный и пассивный: главный герой «Постороннего» — наиболее полная характеристика героев экзистенциальной прозы. Типичный нигилист, противопоставляющий себя религии, морали и обществу, в руках Камю становиться образом анестезии чувств, возникающей перед лицом гибели и Апокалипсиса. Знаете, когда страх возникает через пару минут после опасной ситуации, а вместо него встаёт оторопь, полное бесчувствие? Герой «Постороннего» и есть это бесчувствие, предостережение о губительном ударе молнии, автокатастрофе и столкновении с реальностью.

Несмотря на то, что многие вопросы экзистенциализма остаются для нас открытыми, ветер культурных перемен давно проплыл. Сегодня нигилизм Камю может показаться чересчур вычурным и примитивным. Именно поэтому я отказываюсь принимать его, как философа. Его концепция не нова и пропускает слишком много подводных камней. Но как писатель, автор, Камю умеет передать состояние обреченности и экзистенциального поражения. Сомневаюсь, что из Альбера Камю выйдет величайший классик, это покажет время, но экзистенциальный упадок — чувство знакомое каждое, которое никто не передал на бумагу лучше, чем это сделал Камю.