{ 5 сентября 2021 }

В Якутии создадут свой фонд кино

Рубрики: [Telegram]  [Кино]  

Продолжается стремительное развитие якутского кинематографа, и навскидку новый шаг выглядит предельно уместным. Власти Якутии собираются создать фонд кино и анимации для внебюджетной поддержки региональных проектов, о чем поделились в рамках выступления на Восточном экономическом форуме.

Ключевая деталь — это намерение привлекать именно частные средства. По словам главы региона Айсена Николаева, 80 миллионов рублей на конкурсной основе выделит для старта именно правительство Якутии, но большие надежды — на внебюджетные инвестиции.

Здорово, если все сложится, и хороший пример остальным. Делом показали, что умеют снимать хорошие фильмы, после чего не стали присасываться к бюджетной соске, а попытаются вовлечь в индустрию коммерческий капитал.

НЕВМИНКУЛЬТ


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