В Якутии создадут свой фонд кино

Администрация города Санкт-Петербург выделит 22.500.000 рублей на развитие кинематографа. Из 11 заявок Комитет по культуре выбрал 7 картин, которым помогут в финансировании. Среди поданных заявок были проекты, представленные фондом Александра Сокурова. Продюсером представленных фильмов «Журналист» и «Пасха» выступит [Читать...]

Якутия на наших глазах становится одним из эпицентров кинособытий. И фильмы там стали снимать вполне знаковые, а теперь совместно с японцами еще и разработали не имеющий аналогов проектор стоимостью в полмиллиона и возможностью шифрования фильмов от пиратов. Представить [Читать...]

Фонд кино, наряду с Министерством культуры РФ распределяющий государственную поддержку на производство и прокат российских картин, призывает кинокомпании в связи с экономической ситуацией оптимизировать производственные бюджеты. В первую очередь им рекомендуется отказаться от расходов в валюте, сообщает ТАСС [Читать...]

Кэмерон Диас поставила точку в дискуссии о ее уходе из кинематографа. В интервью Entertainment Weekly она фактически подтвердили слова из их недавней беседы с подругой Сельмой Блэр, тем более что в этом интервью участвовала и Блэр, и Кристина Эпплгейт [Читать...]

Что за сила кроется в алмазах? О них мечтают женщины, за них сражаются мужчины, о них слагают легенды. Фраза “бриллианты – это навсегда” давно стала крылатой. Они и впрямь вечны, если не испытывать их паяльной лампой – тогда [Читать...]