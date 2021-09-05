В Якутии создадут свой фонд кино

Продолжается стремительное развитие якутского кинематографа, и навскидку новый шаг выглядит предельно уместным. Власти Якутии собираются создать фонд кино и анимации для внебюджетной поддержки региональных проектов, о чем поделились в рамках выступления на Восточном экономическом форуме.
Ключевая деталь — это намерение привлекать именно частные средства. По словам главы региона Айсена Николаева, 80 миллионов рублей на конкурсной основе выделит для старта именно правительство Якутии, но большие надежды — на внебюджетные инвестиции.
Здорово, если все сложится, и хороший пример остальным. Делом показали, что умеют снимать хорошие фильмы, после чего не стали присасываться к бюджетной соске, а попытаются вовлечь в индустрию коммерческий капитал.