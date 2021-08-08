Максимальный грант в 9 млн рублей за создание образа Москвы в кино

Спортивная драма «На острие» стала обладателем максимального гранта в 9 млн рублей за создание образа Москвы в кино.

Гранты поменьше получат еще 7 картин, вышедших в прокат в 2019-2020: «Команда мечты» Филиппа Абрютина и Максима Зыкова, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Комета Галлея» Милены Фадеевой, «Хандра» Алексея Камынина, «Красотка в ударе» Яны Гладких, «Человек из Подольска» Семена Серзина и «Побочный эффект» Алексея Казакова.

Конкурс за создание образа Москвы для кинематографистов за последнее время изменился. В 2017 его организовывала мэрия Москвы. 100 млн рублей распределялись между тремя фильмами победителями. Тогда главную награду получила кинолента «Про любовь» Анны Меликян, на эти деньги режиссер сняла еще один фильм — «Феи».

В 2019 генеральный директор «Москино» сообщила о грядущих изменениях в конкурсе: «Было принято решение о перезапуске приза мэра за образ Москвы в киноискусстве в виде грантов за тот же образ Москвы в кино, но уже большему количеству картин, потому что сумма ежегодно увеличивалась. Раньше было 100 млн рублей, теперь будет 300 млн рублей в год. Расчет будет производиться математическим образом, то есть та картина, в которой наибольшее количество узнаваемых кадров Москвы, будет получать по определенному расчету грант за то, что они снимали эти узнаваемые городские локации».

В последнем конкурсе участвовало всего 14 картин, из них 8 получили гранты, максимальная сумма которого 9 млн рублей. Общая сумма грантов в этом году составила 36 млн рублей. Цифра 36 млн очень далека от 300 млн.

Как оказалось, режиссеры не очень любят снимать в Москве. Процесс осложняется огромным количеством согласований и запретов, а чтобы устроить съемочный день на Красной площади, придется изрядно попотеть. Ну и, конечно, съемки в Москве — это очень дорого, поэтому гранты от правительства города — хороший стимул не переносить съемочные процессы из столицы.

Кстати, самый кинофрендли район Москвы — Чертаново. «Коробка», «Притяжение», сериал «Ольга» — все эти картины снимались на фоне архитектуры спального района. Но за съемки в Чертаново гранты, к сожалению, не дают.