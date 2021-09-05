{ 5 сентября 2021 }

Современный день рождения

Рубрики: [Фейсбук]  

Я нечаянно попал на день рождения племянника. Родители в Крым уехали, попросили меня неназойливо присмотреть, а то дом снесут и перепьются вусмерть. Смешные, право. Они все еще живут воспоминаниями о своей молодости.

Когда мы врубали музыку во всю мощь, пили портвейн из вазочек, засыпали кверху ногами в ваннах, использовали каждую лишнюю кровать в известно каких целях. Потому что родителей не было дома.

Сейчас я убедился, что все не так. Не знаю, лучше ли, хуже, но не так.

Гости были — двадцатилетние. Племянник тоже справлял именно двадцатилетие.

Чинно-мирно приехали на своих машинах. Многие. Подарков, как таковых, не было, дескать, я тебе там на карту бросил треху.

Родители заблаговременно позаботились и заказали сюрпризом именинный торт со свечами. На него равнодушно посмотрели. Типа, ну выдали — торт с мастикой.. Да и кто сейчас этот отстой ест? Только кто о здоровье не заботится. Ел я. Единственный.

Кроме торта, племянник заказал быстрым курьером гамбургеры, панини и пиццы. Народ отложил телефоны, сгрудился у стола с баночками энерджайзеров и усиленно откушали привычную еду.

Потом все уткнулись в телефоны.

Я подумал, что стесняю это избранное общество. Когда пришел через час — все было по-прежнему. Они сидели в телефонах.

Пришлось поработать тамадой-развлекателем. Показал, как в наше время били степ и чечетку. Посмотрели с благосклонностью.

Вспомнил старое брежневское время. Это я зря сделал. Для них это то же самое, что при Иване Грозном.. Типа, а как же вы жили без телефонов? А холодильников не было? И все ватники носили? И как можно было жить — без доставки пиццы?

Последним вопросом я сам озадачился. А действительно — как? И покаянно ответил, что в 70-е мы про пиццу как -то мало слышали.. Пироги были в основном в ходу — любые.. И котлеты в тесте. А доставляли сами. Купишь — и доставишь. Если донесешь до дома. Обычно свежий хлеб обкусывали загодя. Хрустящие горбушки.

Девочки насмешливо улыбнулись. Да уж, типа…

Правда пиццу с ножом и вилкой и на тарелке ел я один. Девушки не заморачивались лишними приборами. Разве что салфетками.

Сервиз чайный, заботливо приготовленный, тоже не пригодился. девочки удивленно на него посмотрели, типа, а что — больших кружек у вас нет? Чтобы по-человечески кофе выпить? Или чай хотя бы..

Ну а в приницпе, было хорошо. Даже картонные коробки из-под пиццы заботливо собрали. Чтобы я потом на помойку отнес.

Вот я и в задумчивости нахожусь. Не разнесли дом, не напились, не пришлось соседей беспокоить громкой музыкой, караоке не пели.. Все чинно-благородно.. И как-то очень не по-русски.. Люди мира, что ли уже?

Ингвар Коротков


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