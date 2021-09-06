За нами Россия, Москва и Арбат

Новый главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться на танке по Красной Площади. Потом подумал и добавил, что — по Арбату тоже.

Мем с «абрамсом на Красной площади», авторства ожившего трупа Бабченко, разные украинские деятели шестой год воспроизводят как собственную остроту. Вот и генерал-майор Валерий Залужный «блеснул».

Но, воспоминание об Арбате тут гораздо важнее.

Очевидно, что с московским Арбатом генерала связывает что-то очень личное. Видимо, «иностранный» облик первой в СССР пешеходной улицы так поразил юного Валеру году этак в 1989-м, что он до сих пор мечтает вернуться в те прекрасные дни своей юности. Где еще жив Цой, где фарцовщики открыто торгуют матрешками за доллары и из арбатских подворотен пахнет свободой, смешанной с запахом мочи.

Я бы даже предположил, что Валерий Залужный вообще не хочет на Красную площадь. Он хочет — именно на Арбат. И скорее всего, даже не на танке, а так, пешочком…

Но, судьба распорядилась иначе и вот Валерию Залужному снова приходится делать зверское лицо и изображать из себя настоящего боевого генерала.

Что характерно, в его официальной биографии период жизни с 2012 по 2017 — пропущен. Однако, войну в Донбассе полковнику Залужному (генералом он стал только в 2017) пришлось пройти.

В 2014 году Залужный был назначен заместителем командующего сектором «С». Это тот самый сектор, в который входил север Донецкой области, запад Луганской и… Дебальцевское направление.

Разгромом под Дыбальцевым в феврале 2015-го года собственно и закончилась в Донбассе военная авантюра Майдана. После чего были подписаны вторые Минские соглашения.

Психологическая травма, которую несет в себе новый Главнокомандующий ВСУ неизлечима. Это — гештальт, который невозможно закрыть. Поэтому, чисто подсознательно генерал Залужный пытается вытеснить ее из своего сознания и заместить Арбатом, который очевидно является для него символом всего самого лучшего, доброго и прекрасного.

Очевидно так же что русская народная группа «Любэ» у Валерия — в числе самых любимых, и песню со словами «за нами Россия, Москва и Арбат» новый украинский главком знает наизусть и даже наверняка пел сам. С чувством, со слезой.