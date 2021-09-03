Предложение почаще требовать от Германии репараций

Польский историк, Войцех Полях выступил с предложением почаще (?!) требовать от Германии репараций за экономический ущерб, нанесенный Польше во время войны. А то, явно не обращают немцы должного внимания на требования Польши. Не уважают её в должной степени. И вообще ведут себя непотребно. Вон, соглашение с США по “Северному потоку — 2″ заключили, и явно настроены этот проект завершить, а то и газ по трубопроводу начать получать, исходя из своих, сугубо немецких, эгоистических экономических интересов. Плевать им на то, чего от них требуют партнёры из Центральной (Польша) и Восточной (Украина) Европы. Только о себе и думают. Так что, надо им портить имидж, где только можно, и находить союзников в борьбе против Германии. Правда, непонятно пока, каких и где именно…

Идея о том, что если быть ещё более громким, назойливым и агрессивным, чем сегодня, то вместо денег можно от куда более сильного, богатого и влиятельного соседа немало огрести, пана Поляка не смущает. Он уверен, что Польша в своём праве и ничем не рискует, поскольку двусторонняя торговля Германии выгодна и та от неё, что ей ни делай, не откажется. Смелое предположение. Ну, наверное, историку виднее. Он же свои советы без малейшего сомнения даёт. Благо, ответственности за их воплощение в жизнь, если их сдуру кто-нибудь из руководства Польши примет к действию, он нести не будет. Его дело посоветовать и сделать это погромче, чтобы привлечь внимание прессы, а все остальные пускай разбираются. Шикарная позиция. Очень украинскую напоминает.

Германия, с учётом всего, что у немцев после войны в пользу Польши отобрали, включая огромные немецкие территории, а также имущество миллионов этнических немцев, изгнанных с территории Польши (о том, насколько это было зверски добрыми поляками проделано, речь особая — больше от них только евреи получили, которых в Польше вообще под корень извели), а также отказа Польши от каких бы то ни было дальнейших репараций в 1953 году, считает, что этот вопрос закрыт. Польша, которую жаба душит, полагает ровно обратное. То есть, сама она никому ни за что платить не будет и под это все необходимые законы приняла, сильно напрягши отношения с Израилем и вызвав волну протестов в Соединённых Штатах, но ей-то самой все должны! Пускай хоть немцы заплатят.

Очень типично для Польши и польской истории. Полное отсутствие чувства реальности, упёртость, не имеющая никакого объяснения и оправдания, наглость, превышающая все мыслимые и немыслимые пределы и агрессивность, не имеющая под собой никакого фундамента, кроме беспочвенных фантазий. Ну, и, конечно, жадность, жадность и ещё раз жадность. Самое характерное и заметное свойство современной польской элиты, очень точно повторяющей в мелких и мельчайших деталей все те качества, которые в предыдущие века привели к исчезновению Польши с политической карты. Другое дело, что тогда она хотя бы кому-то была нужна, отчего её Россия, Германия и Австро-Венгрия и поделили. Сейчас — вряд ли. Не страна, а головная боль. И большая…