О шансах бруталов-моралистов в историческом разрезе

Подумалось тут… Интересно, как сложилась бы судьба известного брутального ксенофоба, большого нелюбителя геев и девиц древнейшей профессии, противника межрасовых браков и таких же отношений, зацикленного на всём этом так, что никакой психиатор в причинах не разберётся, Владислава Позднякова, основателя «Мужского государства», попади он, волею судеб, в прошлое? Это ж только у нас он весь такой качок, с пристальным взглядом и холёной бородой, а в древности? Там не то, что люди разных рас между собой вовсю скрещивались и потомство оставляли по принципу: «Кого догнал, на том женился», но и разных человеческих видов, которых, как выясняется, было на планете достаточно много.

Да и со всеми прочими, кого он так не любит, что аж кушать не может, пока их его мюриды не затравят, он бы точно не разобрался. Скорее, они с ним. И быстро. Рот раскрыл, слово не то сказал — дырка в печени, хребет перебит, требухой закусывают, а из черепа мозги выели. На десерт. И чашу из черепной коробки на полку с посудой поставили. Пригодится. Кость явно толстая, прочная — чего зря добру пропадать? При этом на какой-то другой исход — никаких шансов. Они же все, в древности, судя по археологам, палеонтологам и генетикам, неправильного цвета кожи были. Такие, приятного для глаз колера коричнево-чёрные ребята. Иногда с серыми или голубыми глазами, но это как у кого сложится. Типа африканцев, папуасов или меланезийцев.

Это, конечно, касательно кроманьонцев и, судя по всему, денисовцев. Тех самых, которые и из Владимирской области, из Сунгиря, и с Алтая, и много ещё откуда. Неандертальцы, скорее всего, цветом кожи бы Позднякова и его гопу порадовали — посветлее были и вообще, белые люди потому и белые, что от них генофонда набрались, но с точки зрения расы… М-да. Там ВИД человека был другой, какая к чертям раса?! И, повторим, закусить незнакомцем всякий был рад. А с точки зрения шансов помериться боевыми навыками — ноль. Ребята бешеной силы и выносливости: на пещерных медведей и львов, мамонтов и саблезубых тигров, бизонов и кабанов охотились в условиях каменного века. Навыки рукопашного боя такие… Да и взрослели они рано. Там бы наших качков любой подросток походя ухайдакал, а тем более, мама его.

Что до девиц лёгкого поведения, за них в любую эпоху мужики их точно б буйну голову моралисту открутили. А то, те и сами бы справились. Невелика трудность. Не нравятся Позднякову женщины с татуировками? Так они и у скифов с сарматами были. Та же принцесса Укока, с помянутого выше Алтая. Нет, в наше время искусство татуажа вернулось в европейскую практику макияжа неожиданно для многих, включая автора, и это шокирует, но кто своё мнение умеет держать при себе, у того всегда есть шанс дольше прожить, сохранив скальп на голове. Что, впрочем, и лёгкости современных нравов касается. Они и всегда-то не слишком совпадали с тем, чему учили добрые пастыри всех религий, но нынче, с учётом сложившейся системы отношений в обществе, бороться с этим, что писать против ветра. Занятие глупое и более, чем наивное.

Что до открытых гомосексуалистов, которых явно сильно ими когда-то уязвлённый Поздняков пытается разоблачать, позорить и притеснять, у тех же древних греков его б такое горькое разочарование ждало… Здоровенные свирепые мышцастые битюги, вооружённые до зубов и непрерывно воевавшие и между собой, и со всеми окружающими. При этом, имея в качестве образца правильного поведения именно, что классическое мужеложство. Не во всех социальных группах и не во всех полисах, но более, чем распространённое. Нет, христианство с этим боролось и до какой-то степени победило, если, конечно, закрывать глаза на уровень распространённости педофилии в чисто мужских сообществах в его собственной среде, в том числе церковной, и не только на Западе…

В общем, понятно. А вот, что непонятно, отчего все эти наши качки-моралисты так старательно борются с человеческими пороками или тем, что они объявляют таковыми, стараясь выбрать себе объекты атак побезопаснее, а то и вовсе пытаясь рэкетировать бизнес на тему того, что кто-то где-то в рекламе радугу нарисовал — то ли и впрямь имея что-то не то в виду, то ли просто как явление природы, от жизнерадостности. Ни один из них не пытался и не пытается бороться с наркоторговцами или педофилами, убийцами и грабителями, догхантерами и прочими типами садистов. Никто не занимается выслеживанием браконьеров и контрабандистов. Так что главное для них — не закон и порядок, а хипеш и самореклама. Ну, и бабла срубить. «Мужское государство»? Ну-ну. Забавно звучит.