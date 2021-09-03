С одной стороны, хочется жить тихо и спокойно, мирной, размеренной жизнью. Не напрягаясь, не дёргаясь, рассчитывая при встрече с людьми исключительно на хорошее и получая его от них почаще. Все всех любят, уважают, ценят, берегут и общаются уважительно и с большим тактом. При этом, никакого дефицита в стране нет, свободы, напротив, есть, и вокруг сплошное гражданское общество, которое бюрократов держит в ежовых рукавицах. Ну и, понятно, демократия. Правители правят строго отмерянные им сроки и ведут себя адекватно. А если чего учудят, то пресса немедленно их ловит и сдаёт законодателям, а уже те, честные и неподкупные, их сразу отправляют в отставку. Причём всё по суду, который независим и оттого почти идеален. Как, насколько вспоминается, в советские времена из-за «железного занавеса», Запад и смотрелся. Эх, молодость, молодость…

С другой стороны, мечтать не вредно. Ну, живём мы уже 30 лет, старательно копируя этот самый Запад, как можем и как его кто понимает и видит. И не сказать, чтобы так уж плохо копировали. Очень и очень многое в стране этот самый, никогда в реальной природе не существовавший, Запад, из наших зазанавесных мечтаний, обогнало. Поскольку ориентировались мы на такие высокие стандарты, каких там, на Западе (понятие собирательное и включает в себя ЮАР, Израиль, Японию, Южную Корею, Сингапур и, скажем, Тайвань) отродясь не видывали. Ну и… С другой стороны, очень и очень многое, на что у нас интеллигенция молилась, не будучи знакома с подлинным смыслом этих понятий, оказалось мифом. А то и хуже — белый лебедь при ближайшем рассмотрении обернулся жутко вонючим стервятником, неприятного серо-мусорного цвета.

С той же расхваленной многопартийной демократией так и произошло. Точнее, всё своё, паршивое, из отечественной практики, осталось на своём месте, но к нему добавилось чужое — ещё хуже, но так дивно расхваленное и разрекламированное, что не позаимствовать его было никак нельзя. А после поздно было. И ведь, что особенно забавно, наша сверхобразованная и воспитанная на лучших образцах мировой культуры и истории интеллигенция, этого в упор не видит, видеть не намерена и понимать не желает. Противоречит это её ощущению мира и себя в этом мире. Не хочет она, чтобы он таким был, хоть кол ей на голове теши. На что, с учётом количества и качества всех этих наших зомби, внешние игроки и рассчитывают, и за это на них даже обижаться неловко. Так мир устроен. Баран, который сознательно выбрал себе именно эту экологически комфортную нишу, не должен расстраиваться оттого, что его волки съесть пытаются.

Стал бы он волком, сам бы всех угрызал. Эволюция, называется. Так что, наверное, не стоит расстраиваться, что нет и не будет у нас в стране спокойной размеренной жизни. То внешние угрозы, то внутренний бардак… Так закаляет! И оттого, что не дают начальству нашему расслабиться, вышибая его из зоны комфорта и конкуренты, и соседи по внутриполитической жизни, и внешние игроки, напрягая и пытаясь причморить или вообще скинуть, стране только лучше. Заставляя шевелиться и реагировать на постоянно возникающие проблемы, его и страну де-факто тренируют. Не специально и отнюдь не желая нашей стране добра, но невольно доводя её до состояния осаждённой крепости, с которым в этом мире только и можно выжить. Как там у Дольского было? Насчёт того, что верный друг и верный враг как два крыла несут в полёт? Точь в точь, наш случай. Иначе бы давно сгинули. Увы, нет в этом мире совершенства! Не было. И не будет его нигде и никогда…